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- 17 Oca 2021 - 10:14 G: 17 Oca 2021 - 10:15

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bölgede sürücüler dikkatli seyrediyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı devam ediyor.

Dün akşam başlayan ve sabaha kadar aralıklarla yağan kar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bölgede sürücüler dikkatli seyrediyor.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran trafik ekipleri, hatalı sollama, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmalarını istedi.

17 Oca 2021 - 10:14 AA Bolu- Yaşam

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