Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bölgede sürücüler dikkatli seyrediyor.
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı devam ediyor.
Dün akşam başlayan ve sabaha kadar aralıklarla yağan kar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.
Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bölgede sürücüler dikkatli seyrediyor.
Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran trafik ekipleri, hatalı sollama, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmalarını istedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.