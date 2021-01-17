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- 17 Oca 2021 - 11:56 G: 17 Oca 2021 - 11:57

Başkan Altınok: Şehrimize 15 Yeni Hizmet Aracı Kazandırdık

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye 15 yeni hizmet aracı daha kazandırdıklarını ve hizmete sunduklarını belirtti. Altınok, “Kiralık araçlara ödeme yapmak yerine satın alma yoluna giderek son olarak Keçiören’imize 15 yeni hizmet aracı daha kazandırdık. Daha önce satın aldığımız 140 araçla birlikte bugün yüzde 120 kâr ve ayda 5 milyon TL tasarruf sağladık.” dedi.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

BAŞKAN ALTINOK: ŞEHRİMİZE 15 YENİ HİZMET ARACI KAZANDIRDIK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye 15 yeni hizmet aracı daha kazandırdıklarını ve hizmete sunduklarını belirtti. Altınok, “Kiralık araçlara ödeme yapmak yerine satın alma yoluna giderek son olarak Keçiören’imize 15 yeni hizmet aracı daha kazandırdık. Daha önce satın aldığımız 140 araçla birlikte bugün yüzde 120 kâr ve ayda 5 milyon TL tasarruf sağladık.” dedi.

YENİ ARAÇLAR HİZMETE BAŞLADI

Keçiören Belediyesi, 5 adet cenaze aracı, 4 adet minibüs, 2 adet ilaçlama, 2 adet veterinerlik, 1 adet taziye ve 1 adet hasta nakil aracı olmak üzere toplam 15 adet hizmet aracını Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile satın alarak hizmete sundu.

DAHA FAZLA HİZMET ÜRETMENİN GAYESİNDEYİZ”

Kalaba Kent Meydanı’nda sergilenen yeni araçları inceleyen Başkan Altınok, “Beytülmali kendi malımızdan daha çok koruyor ve korumaya da devam ediyoruz. Biz, belediyemizde nasıl tasarruf yaparız, belediyemizi nasıl daha fazla hizmet üretir hale getiririz bunun gayesini taşıyoruz. Araçlar Keçiören’in aracıdır, vatandaşın hizmet etmek için kullanılacaktır. Yeni araçlarımız hayırlı hizmetlere vesile olsun.” ifadelerini kullandı.

17 Oca 2021 - 11:56 - Belediyeler

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