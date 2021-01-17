SsangYong'un Elektrikli SUV Otomobili Türkiye'de Satışa çıkıyor!

SsangYong markasının Türkiye'deki temsilcisi Şahsuvaroğlu Otomotiv'in Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu, "Bu yılın 2'nci çeyreğinde Türkiye'de satışa sunacağımız yüzde 100 elektrikli C-SUV segmentindeki SsangYong E100 (kod adı) otomobilimiz, 300 kilometre menzile, geniş iç hacmine, bagaj kapasitesine ve otonom sürüş özelliği ile yüksek teknolojiye sahip. Müşterilerimize ev şarj kitini aracın içinde vereceğiz ve böylelikle bataryayı evlerinde rahatlıkla şarj edebilecekler." dedi.



Şahsuvaroğlu, Türkiye'de satışa sunacakları Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile aynı segmentte yer alan, Türkiye pazarındaki ilk elektrikli SUV otomobile, markanın hedeflerine ve Türkiye otomotiv pazarına ilişkin soruları yanıtladı.



Türkiye otomotiv pazarında 2018 ve 2019 yıllarında önemli azalışlar yaşandığını ifade eden Şahsuvaroğlu, "2020 yılında salgın olsa bile hükumetin haziran ayından itibaren vermiş olduğu faiz desteğinden dolayı pazarda ciddi anlamda adet bazında ve yüzdesel olarak artış gerçekleşti. Salgının gölgesinde geçen bir yılda bu denli faiz desteği ile otomotivin büyümesi ve ilerlemesi, satın alma eğiliminin artması bizi mutlu ve motive etti. Biz bu kadar iyi bir yıl beklemiyorduk." diye konuştu.



2020 yılında satışların yüksek olmasına karşın nüfusa oranla hala düşük kaldığını aktaran Şahsuvaroğlu, Türkiye'de kurulu yetkili otomotiv satıcıları sisteminin en az 1 milyon adet satışa göre tesis edildiğini söyledi.