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- 17 Oca 2021 - 15:04 G: 17 Oca 2021 - 15:26

Kırmızı Oda'nın Kumrusu Çukur'un Yıldızıyla Akraba Çıktı! Dayısının Oğlu Olduğunu O Paylaşımla Duyurdu! "Yok Artık!"

Son zamanların en gözde oyuncuları arasında yer alan Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler adlı dizinin ardından Kırmızı Oda ile ününe ün katmaya devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz başarılı kariyer hayatı ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanı sıra oyuncunun Erkan Kolçak Köstendil ile ilgili yaptığı paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Öncesinde İstanbul’da olan ve iki yıl sonra Balıkesir’in Ayvalık ilçesine yerleşen Aslıhan Gürbüz’ün doğa ile iç içe bir hayat yaşadığı sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflardan ortaya çıkıyor. Uzun süredir İstanbul’da yer almayan ünlü oyuncu, projeleri için yeniden İstanbul’a dönmek zorunda kaldı. Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda dahil olmadan önce meslektaşlarıyla beraber mini bir dizide oynayan Aslıhan Gürbüz, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Çukur dizisinin sevilen karakterlerinden birisi olan diziye ara vermesiyle hayranlarını büyük bir hüsranın içerisine sürükleyen Erkan Kolçak Köstendil oğlu Marsel’in doğumunun ardından kısa bir süre ekranlara veda etmişti. Kısa bir süre önce Çukur dizisinden izin isteyerek ayrılan oyuncu, yeni bir projesini hayata geçirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

17 Oca 2021 - 15:04 Ankara- Magazin

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