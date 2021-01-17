Kırmızı Oda'nın Kumrusu Çukur'un Yıldızıyla Akraba Çıktı! Dayısının Oğlu Olduğunu O Paylaşımla Duyurdu! "Yok Artık!"

Öncesinde İstanbul’da olan ve iki yıl sonra Balıkesir’in Ayvalık ilçesine yerleşen Aslıhan Gürbüz’ün doğa ile iç içe bir hayat yaşadığı sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflardan ortaya çıkıyor. Uzun süredir İstanbul’da yer almayan ünlü oyuncu, projeleri için yeniden İstanbul’a dönmek zorunda kaldı. Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda dahil olmadan önce meslektaşlarıyla beraber mini bir dizide oynayan Aslıhan Gürbüz, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Çukur dizisinin sevilen karakterlerinden birisi olan diziye ara vermesiyle hayranlarını büyük bir hüsranın içerisine sürükleyen Erkan Kolçak Köstendil oğlu Marsel’in doğumunun ardından kısa bir süre ekranlara veda etmişti. Kısa bir süre önce Çukur dizisinden izin isteyerek ayrılan oyuncu, yeni bir projesini hayata geçirerek dikkatleri üzerine çekmişti.