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- 17 Oca 2021 - 17:43 G: 17 Oca 2021 - 18:12

Acun Ilıcalı’dan Reşat’a Şok Hamle! Diskalifiye Mi Edilecek? Sağlık Durumu…

TV ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 sezonunda heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunda olan program hakkında yaşanan gelişmeler izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz haftalarda sakatlanan ve resmen diskalifiye edileceği düşünülen Gönüllüler takımında ki Reşat Hacıahmetoğlu safhasında yeni gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı Reşat hakkında açıklama yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor’ın 16 Ocak tarihinde yayınlanan bölümünde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında oynan dokunulmazlık oyununun ardından elenecek olan isim belli oldu. Bu haftanın en çok yazılan isimleri arasında Ünlüler takımından İlayda oldu. Oylama sonucu eleme potasına giden İlayda, hayranlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bunun ardından ikinci elenecek isim merak konusu oldu.

Survivor programında heyecan dolu anlar yaşanırken haftanın 1. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Yunus Emre’nin performansını gören izleyici kitlesi şaşkınlığına engel olamazken sakatlığıyla gündemden düşmeyen Survivor Reşat hakkında yapılan açıklama tüm dengeleri alt üst etti. Herkes başarılı yarışmacının diskalifiye olup olmayacağını merak etmeye başladı.

17 Oca 2021 - 17:43 Ankara- Survivor 2021

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