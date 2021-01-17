Sefirin Kızı Dizisinde Son Yakın! Seyirci Neyi İstemiyorsa Senaristler Onu Yazdı! Tehlike Çanları Bangır Bangır Çalıyor!
Star TV ekranlarında yayın hayatına çok güçlü bir şekilde başlayan ve bir yılı aşkın süredir izleyici ile buluşan Sefirin Kızı dizisine eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. Başlarda çok güçlü bir ilerleyiş yakalayan fakat daha sonra zaman içinde düşüşe geçen başarılı dizi için artık tehlike çanları çalmaya başladı.
Özellikle dizinin 36. ve yeni bölümüne ilişkin yayınlanan fragmanında Sancar Efe’nin kurduğu bir cümle, dizinin senaryo ekibine olduğu gibi yönlendirildi. Sancar Efe’nin duygusal hallerde sorduğu soru, daha yeni bölüm yayınlanmadan dizinin izleyicileri arasında büyük yankı uyandırmayı başardı.
Seyircinin İstemediği Her Şey Oldu
Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Sefirin Kızı dizisi, yaklaşık bir yıl önce ekranlara geldiğinde büyük yankı uyandırmıştı. Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek’in yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde daha sonra zaman içinde değişimler başladı, bu da beraberinde dizinin izleyicilerini rahatsız etti ve bununla birlikte dizinin izleyicileri isyan bayraklarını çekti, diziyi eleştiri yağmuruna tuttu.
17 Oca 2021 - 21:41 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.