Sefirin Kızı Dizisinde Son Yakın! Seyirci Neyi İstemiyorsa Senaristler Onu Yazdı! Tehlike Çanları Bangır Bangır Çalıyor!

Özellikle dizinin 36. ve yeni bölümüne ilişkin yayınlanan fragmanında Sancar Efe’nin kurduğu bir cümle, dizinin senaryo ekibine olduğu gibi yönlendirildi. Sancar Efe’nin duygusal hallerde sorduğu soru, daha yeni bölüm yayınlanmadan dizinin izleyicileri arasında büyük yankı uyandırmayı başardı.

Seyircinin İstemediği Her Şey Oldu



Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Sefirin Kızı dizisi, yaklaşık bir yıl önce ekranlara geldiğinde büyük yankı uyandırmıştı. Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek’in yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde daha sonra zaman içinde değişimler başladı, bu da beraberinde dizinin izleyicilerini rahatsız etti ve bununla birlikte dizinin izleyicileri isyan bayraklarını çekti, diziyi eleştiri yağmuruna tuttu.

