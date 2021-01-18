Covid-19’un Tetiklediği Hastalı! Misofobi

DIKKAT AŞIRI HIJYEN TAKINTISINA DÖNÜŞEBILIR ÇOĞUMUZ ADINI ILK KEZ DUYUYORUZ AMA COVID-19UN TETİKLEDİĞİ HASTALIK: MİSOFOBİ



Defalarca el yıkamak Duş alma süresinin ve sıklığının artması Temizlik ürünleri ve antibakteriyel ürünlerin olağandan fazla tüketilmesi İşyeri ve hastane gibi ortak kullanımların olduğu yerlerden kaçmak Tüm dünyayı sarsan Covid-19 pandemisi birçok kaygı ve endişeyi de tetikliyor artırıyor. Bunlardan biri de kişinin mikrop bulaşması endişesiyle hayatını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde önlem alması olarak tanımlanan misofobi Özellikle obsesif kompulsif bozukluğu bulunan kişilerde daha sık rastlanan bu durum kişinin korku ve kaygı düzeyini kontrol edememesi nedeniyle hayat kalitesini ciddi boyutta düşürebiliyor. Acıbadem Ünıversitesi Atakent Hastanesı Psıkolog Cansu İvecen Covid-19un bulaşma riskinin belirsizliği misofobi vakalarında artışa sebep oldu. Misofobi tedavi edilmediği takdirde kişinin kendini mutsuz hissetmesine kaygısının artarak devam etmesine gelecekle ilgili umutsuzluk ve çaresizlik duyguları nedeniyle depresyon ve obsesif kompulsif gibi çeşitli hastalıklara yakalanmasına yol açabiliyor. uyarısında bulunuyor.

YA MIKROP VEYA VIRÜS KAPARSAM



Misofobi kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde korku ve kaygı uyandıran mikrop kapma ya da pislik bulaşması gibi düşünceler sebebiyle fazladan önlem alma durumu olarak tanımlanıyor. Misofobi denilince akla öncelikle mikrop ya da virüs kapma korkusu gelse de bu sorunu yaşayan kişiler vücut sıvılarından pislik bulaşması endişesini de yoğun bir şekilde hissediyor. İlk kez 1879 yılında Dr. William Alexander Hammond tarafından tanımlanan bu korkunun Covid-19la beraber daha fazla görüldüğünü anlatan Psikolog Cansu İvecen Misofobi belirsizlikle beraber ortaya çıkan endişe duygusuyla baş etmede güçlük yaşayanların dokunduğu yerlerden mikrop kapacakları gibi olumsuz düşünceleriyle tetiklenebiliyor diye bilgi veriyor.