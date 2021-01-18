Menajerimi Ara Dizisinden O İsim Ayrılıyor! Kurusıkı Yerine Gerçek Silah Kullanınca Milyonlar Çıldırdı! Sağlık Durumu…

Star TV’nin fenomen dizisi Menajerimi Ara 21. bölümünü yayınlanmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide yaşanan olaylar herkesi ekranlara kilitlerken Barış’ın sette yaşadığı kaza izleyici kitlesinin gergin dolu anlar yaşamasına neden oldu. Herkes oyuncunun diziden ayrılacağını ve Dicle’yle mutlu bir son yaşayamayacağını iddia etti. Barış’ın sahneleri geceye damga vururken herkes sonunun ne olacağını düşünmeye başladı.

Dizinin yayınlanan yeni bölümünde Deniz Can Aktaş’ın hayat verdiği Barış karakteri, sette beklenmedik bir olayla karşı karşıya geldi ve kurusıkı olması gereken silah gerçek çıktı. Rol gereği bir adamla tartışan ve vurulan Barış beklemediği bir acı hissetmeye başladı. Yapımcı ise Barış’ın rol yaptığını düşünürken yanına gittiğinde ciddi anlamda yaralandığını fark etti.