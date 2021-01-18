Menajerimi Ara Dizisinden O İsim Ayrılıyor! Kurusıkı Yerine Gerçek Silah Kullanınca Milyonlar Çıldırdı! Sağlık Durumu…
Star TV ekranlarının en gözde yapımları arasında yer alan Menajerimi Ara dizisi, yayınlanan son bölümüyle beraber geceye adeta damga vurdu. Son zamanların en başarılı yapımları arasında yer alan dizide yaşanan gelişme herkesi büyük bir sarsıntının içerisine sürükledi. Menajerimi Ara dizisinin başarılı karakterleri arasında yer alan Barış’ın sette beklenmedik bir olayla karşı karşıya gelmesi akılları allak bullak etti.
Star TV’nin fenomen dizisi Menajerimi Ara 21. bölümünü yayınlanmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide yaşanan olaylar herkesi ekranlara kilitlerken Barış’ın sette yaşadığı kaza izleyici kitlesinin gergin dolu anlar yaşamasına neden oldu. Herkes oyuncunun diziden ayrılacağını ve Dicle’yle mutlu bir son yaşayamayacağını iddia etti. Barış’ın sahneleri geceye damga vururken herkes sonunun ne olacağını düşünmeye başladı.
Dizinin yayınlanan yeni bölümünde Deniz Can Aktaş’ın hayat verdiği Barış karakteri, sette beklenmedik bir olayla karşı karşıya geldi ve kurusıkı olması gereken silah gerçek çıktı. Rol gereği bir adamla tartışan ve vurulan Barış beklemediği bir acı hissetmeye başladı. Yapımcı ise Barış’ın rol yaptığını düşünürken yanına gittiğinde ciddi anlamda yaralandığını fark etti.
18 Oca 2021 - 10:39 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.