Son Dakika... Meteoroloji'den Kar Uyarısı Geldi! 10 Derece Daha Düşecek

Bu sene mevsimsel yağışların gerçekleşmemesi ile beraber kuraklık Türkiye’de kendini göstermeye başlamıştı. Yurt genelinde yağışların önceki senelere göre daha az yaşanması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Covid-19 sebebi ile su kullanımının da artmasına bağlı olarak kuraklık tehlikesinin kendisini gösterdiği bu dönemlerde birçok vatandaş kar yağışlarının başlamasını bekliyordu. Kar ve yağmur yağışları baraj doluluk oranları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğundan dolayı yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlaması coşku ile karşılandı. Geçen hafta başlayacak kar yağışlarının ne kadar devam edeceği, hava sıcaklıklarının kaç dereceye kadar düşeceği ise merak konusu oldu. Konu ile ilgili meteorolojiden yeni açıklama geldi.