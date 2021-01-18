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- 18 Oca 2021 - 14:49 G: 18 Oca 2021 - 15:17

Maskelerin İyi Olduğu Nasıl Anlaşılır Hangi Maske En Güvenilir Maskedir?

Covid-19 salgın sürecinin devam ettiği bugünlerde vatandaşlar kullanımı zorunlu olan maskelerin ne kadar koruyucu olduğunu, maskelerin kalitesinin nasıl anlaşıldığını ve hangi maskelerin kullanılması gerektiğini merak ediyor.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Türkiye genelinde tüm vatandaşlar için zorunlu olan maske kullanımı ile ilgili çeşitli soruları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal yanıtladı. Tüm illerde kullanımı zorunlu olan maskenin önemine her fırsatta dikkat çekilirken, hangi maskelerin tercih edilmesi gerektiği ve maskelerin kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiğin merak konusu olmaya devam ediyor.

18 Oca 2021 - 14:49 - Sağlık

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