Berk Oktay’ın Son Hamlesi Sonrası Eski Eşi Resmen Topa Tuttu: Kameralara Sırıtacağına, Sorulan Sorulara Açık Yüreklilikle…
Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan Yasak Elma dizisine transfer olan Berk Oktay, eski eşi ile olan dava süreciyle gündemden düşmüyor! 38 yaşındaki yakışıklı eşi yaptığı son hamle ile eski eşi Merve Şarapçıoğlu’nun radarına girdi! Şarapçıoğlu “Mal Rejimi Listesi” hamlesi ile Berk Oktay’ı resmen topa tuttu!
Boşanma süreçleri olaylı bir şekilde sona eren Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu arasında yaşanan gerilim bitmiyor! Berk Oktay’ın eski eşini, “Mahremimi paylaşmak” suçuyla dava ettiği gündemde yankılanırken, son olarak Mal Rejimi Listesi’ne evliyken çıkılan tatilleri fatura etmesi gündem oldu. Oktay’dan gelen hamle ile adeta deliye dönen Şarapçıoğlu, ağır ithamlarda bulunarak Berk Oktay’ı bombaladı.
“Kalem Kalem Hesabını Tutar Mı?”
Berk Oktay’ın basına yansıyan Mal Rejimi Listesini gören Merve Şarapçıoğlu, listesi sert sözlerle eleştirdi. Şarapçıoğlu, “Kendi uyduruğu kalemler ve rakamlar üzerinden beni kendisine 250 bin lira borçlu göstermiş. Belli ki yangından mal kaçırma derdinde. Bir insan eşiyle gittiği tatillerin kalem kalem hesabını mı tutar?” sözleri ile tepkisini gösterdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.