Berk Oktay’ın Son Hamlesi Sonrası Eski Eşi Resmen Topa Tuttu: Kameralara Sırıtacağına, Sorulan Sorulara Açık Yüreklilikle…

Boşanma süreçleri olaylı bir şekilde sona eren Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu arasında yaşanan gerilim bitmiyor! Berk Oktay’ın eski eşini, “Mahremimi paylaşmak” suçuyla dava ettiği gündemde yankılanırken, son olarak Mal Rejimi Listesi’ne evliyken çıkılan tatilleri fatura etmesi gündem oldu. Oktay’dan gelen hamle ile adeta deliye dönen Şarapçıoğlu, ağır ithamlarda bulunarak Berk Oktay’ı bombaladı.

“Kalem Kalem Hesabını Tutar Mı?”



Berk Oktay’ın basına yansıyan Mal Rejimi Listesini gören Merve Şarapçıoğlu, listesi sert sözlerle eleştirdi. Şarapçıoğlu, “Kendi uyduruğu kalemler ve rakamlar üzerinden beni kendisine 250 bin lira borçlu göstermiş. Belli ki yangından mal kaçırma derdinde. Bir insan eşiyle gittiği tatillerin kalem kalem hesabını mı tutar?” sözleri ile tepkisini gösterdi.

