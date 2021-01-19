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- 19 Oca 2021 - 11:30 G: 19 Oca 2021 - 11:36

Mesut Özil Kazandığı Kupalar! Mesut Özil Kariyeri Boyunca Hangi Kupaları Kazandı?

Dünya’ca ünlü Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe transferi ile gündemden düşmüyor. 7 Haziran 2019 tarihinde eski Türkiye güzeli Amina Gülşe ile evlenen ve geçtiğimiz yıl kızı Eda Özil’i kucağına alan başarılı futbolcu, Alman milli takımındaki performansı ile birlikte Arsenal’de de başarılı işlere imza attı.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Hayatı başarılarla dolu olan 32 yaşındaki başarılı futbolcunun Fenerbahçe’ye transferi herkesi heyecanlandırırken, usta ismin kazandığı kupalar merak konusu oldu.

Mesut Özil Kariyerinde Hangi Kupaları Kazandı?

2021 yılının transfer bombası Mesut Özil, Türkiye’de forma giyecek. Fenerbahçe’de ter dökecek olan Türk asıllı Alman futbolcu, Fenerbahçe ile 3,5 yıllığına anlaşmak üzere. Başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere futbol severler ünlü ismin başarılarını merak ediyor. İşte Mesut Özil’in kaldırdığı kupalar…
Almanya Kupası – Werder Bremen
Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası – Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı
Kral Kupası – Real Madrid (2011)
La Liga – Real Madrid (2011 – 2012)
İspanya Süper Kupa – Real Madrid (2012)
FA Cup – Arsenal (3 kez, 2013 – 2014 / 2014 – 2015 / 2016 – 2017)
Dünya Kupası – Almanya Milli Takımı (2014)
Community Shield – Arsenal (2015)

19 Oca 2021 - 11:30 Ankara- Spor

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