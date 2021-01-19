Mesut Özil Kazandığı Kupalar! Mesut Özil Kariyeri Boyunca Hangi Kupaları Kazandı?

Hayatı başarılarla dolu olan 32 yaşındaki başarılı futbolcunun Fenerbahçe’ye transferi herkesi heyecanlandırırken, usta ismin kazandığı kupalar merak konusu oldu.

Mesut Özil Kariyerinde Hangi Kupaları Kazandı?



2021 yılının transfer bombası Mesut Özil, Türkiye’de forma giyecek. Fenerbahçe’de ter dökecek olan Türk asıllı Alman futbolcu, Fenerbahçe ile 3,5 yıllığına anlaşmak üzere. Başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere futbol severler ünlü ismin başarılarını merak ediyor. İşte Mesut Özil’in kaldırdığı kupalar…

Almanya Kupası – Werder Bremen

Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası – Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı

Kral Kupası – Real Madrid (2011)

La Liga – Real Madrid (2011 – 2012)

İspanya Süper Kupa – Real Madrid (2012)

FA Cup – Arsenal (3 kez, 2013 – 2014 / 2014 – 2015 / 2016 – 2017)

Dünya Kupası – Almanya Milli Takımı (2014)

Community Shield – Arsenal (2015)

