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- 19 Oca 2021 - 11:36 G: 19 Oca 2021 - 11:41

Sefirin Kızı Nare Neden Ayrıldı? Neslihan Atagül Doğulu Hasta Mı?

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan sevilen dizi Sefirin Kızı, ayrılık şoku yaşıyor! Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı sevilen dizi, her Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Dizide Nare karakterine hayat veren başrol oyuncusu Neslihan Atagül Doğulu kanadından gelen sağlık sorunu haberleri gündeme düşerken, güzel oyuncunun verdiği diziden ayrılma kararı ise dizi hayranlarını üzdü.

19 Oca 2021 - 11:36 Ankara- Dizi Haberleri

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