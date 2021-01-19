Sefirin Kızı Nare Neden Ayrıldı? Neslihan Atagül Doğulu Hasta Mı?
Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan sevilen dizi Sefirin Kızı, ayrılık şoku yaşıyor! Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı sevilen dizi, her Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
Dizide Nare karakterine hayat veren başrol oyuncusu Neslihan Atagül Doğulu kanadından gelen sağlık sorunu haberleri gündeme düşerken, güzel oyuncunun verdiği diziden ayrılma kararı ise dizi hayranlarını üzdü.
19 Oca 2021 - 11:36 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.