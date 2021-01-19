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19 Oca 2021 - 11:36

Sefirin Kızı Nare Neden Ayrıldı? Neslihan Atagül Doğulu Hasta Mı?

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan sevilen dizi Sefirin Kızı, ayrılık şoku yaşıyor! Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı sevilen dizi, her Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.