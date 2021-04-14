Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Nis 2021 - 04:55 G: 14 Nis 2021 - 05:25

Ankara'da Halı Sahalar Açık Mı? Halı Sahalar Ne Zaman Açılacak? İşte Son Gelişme!

Türkiye’de daha önce faaliyetleri durdurulan ve illerde göre yeniden açılan Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler ise 17 Mayıs'a kadar kapalı k

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

SON DAKİKA HALI SAHALARIN AÇILMASI HABERLERİ

Kapatılacak işyerleri son gelişmeler ile yeniden gündeme geldi. 13 Nisan tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni kararların hayata geçeceği belirtildi. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler kapalı olacak. Paket servislerine devam edecekler....

Daha önce faaliyetleri durdurulan ve illerde göre yeniden açılan Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler ise 17 Mayıs'a kadar kapalı kalacak.

Normalleşme Planı Aşağıda ki Gibi Açıklanmıştı

Covid-19 salgının etkin olduğu 2020 yılının ilk normalleşme döneminde halı sahalar yeniden açılmış ve futbol maçları oynanmaya başlamıştı. Ancak kış aylarında vaka sayılarının yeniden artmaya başlaması ile beraber halı sahalar süresiz olarak tekrar kapatıldı.

Bu süreçte kapatılan yaklaşık 14 bin halı sahanın ne zaman açılacağı ise merak konusu oluyor. Binlerce halı saha işletmecisi ve çalışanının yanı sıra futbol tutkunları da halı sahaların açılacağı tarihi merakla bekliyor. Son günlerde Covid-19 salgın sürecinde yaşanan olumlu gelişmeler ile halı sahaların yakın zamanda açılma beklentisi yükseldi ve söz konusu tarihler araştırma konusu oldu.

14 Nis 2021 - 04:55 - Spor

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Real Madrid'de Başkanlık Seçimleri Tamamlandı! Florentino Perez 6. Kez Seçildi mask
Real Madrid'de Başkanlık Seçimleri Tamamlandı! Florentino Perez 6. Kez Seçildi
Furkan Korkmaz Performansıyla Yıldızlaştı, Takımına Galibiyeti Getirdi! NBA Gecenin Sonuçları Nasıl? mask
Furkan Korkmaz Performansıyla Yıldızlaştı, Takımına Galibiyeti Getirdi! NBA Gecenin Sonuçları Nasıl?
THY Avrupa Ligi Haftanın MVP'si Belli Oldu! mask
THY Avrupa Ligi Haftanın MVP'si Belli Oldu!
At Yarışlarında Sezonun İlk Yarışı 12 Nisan Pazartesi Başlıyor! mask
At Yarışlarında Sezonun İlk Yarışı 12 Nisan Pazartesi Başlıyor!
Japonya'da Olimpiyat Meşalesini Türk Kızı Durna Taşıyor! mask
Japonya'da Olimpiyat Meşalesini Türk Kızı Durna Taşıyor!
Utah Jazz Galibiyet Rekoruna Devam Ediyor! NBA Gecenin Sonuçları Nasıl? mask
Utah Jazz Galibiyet Rekoruna Devam Ediyor! NBA Gecenin Sonuçları Nasıl?
Süper Lig'de Gelecek Haftaların Karşılaşmaları Belli Oldu! mask
Süper Lig'de Gelecek Haftaların Karşılaşmaları Belli Oldu!
FIFA Dünya Sıralamaları Belli Oldu! Türkiye Kaçıncı Sırada? mask
FIFA Dünya Sıralamaları Belli Oldu! Türkiye Kaçıncı Sırada?
Şampiyonluk Yarışı Kızışırken, Trabzonspor Puan Kayıplarına Devam Ediyor! mask
Şampiyonluk Yarışı Kızışırken, Trabzonspor Puan Kayıplarına Devam Ediyor!
Real Madrid Yıldızının Kovid-19 Testi Pozitif! Liverpool Maçında Oynayamayacak mask
Real Madrid Yıldızının Kovid-19 Testi Pozitif! Liverpool Maçında Oynayamayacak
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantı Sonrası Açıklamalar! Ramazan Ayı İçin Kısmi Kapanma Kararı Çıktı? İşte İlk Açıklamalar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantı Sonrası Açıklamalar! Ramazan Ayı İçin Kısmi Kapanma Kararı Çıktı? İşte İlk Açıklamalar
Uçakla Seyahat Eden Oruçlu Kişi İftarını Nereye Göre Yapar? mask
Uçakla Seyahat Eden Oruçlu Kişi İftarını Nereye Göre Yapar?
Ukrayna Rusya'ya Karşı Askeri Destek İstedi, Savaş Kapıda! mask
Ukrayna Rusya'ya Karşı Askeri Destek İstedi, Savaş Kapıda!
Hisse Senedi Yatırımları Yüzde 150 Seviyesinde Arttı! mask
Hisse Senedi Yatırımları Yüzde 150 Seviyesinde Arttı!
Trabzon Karadeniz İhracatında Önemli Pay Sahibi Oldu! mask
Trabzon Karadeniz İhracatında Önemli Pay Sahibi Oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu, Perakende Satış Endekslerini Açıkladı! mask
Türkiye İstatistik Kurumu, Perakende Satış Endekslerini Açıkladı!
Küresel Piyasalarda ABD Enflasyon Verileri Belirleyici Olacak! mask
Küresel Piyasalarda ABD Enflasyon Verileri Belirleyici Olacak!
Türkiye, Rüzgar Enerjisi Yatırımlarında Avrupa'da İlk Beşte Yer Aldı! mask
Türkiye, Rüzgar Enerjisi Yatırımlarında Avrupa'da İlk Beşte Yer Aldı!
Aşı Olmak Orucu Bozar Mı? Koronavirüs Aşısı Olacaklar Oruç Tutabilir Mi? mask
Aşı Olmak Orucu Bozar Mı? Koronavirüs Aşısı Olacaklar Oruç Tutabilir Mi?
Oruçluyken Diş Fırçalanır Mı? Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı? mask
Oruçluyken Diş Fırçalanır Mı? Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da kamu kurumlarında çalışma saatleri değişti Mi? Kamuda esnek çalışma geldi! İşte yeni kamu mesai saatleri mask
Ankara'da kamu kurumlarında çalışma saatleri değişti Mi? Kamuda esnek çalışma geldi! İşte yeni kamu mesai saatleri
Ankara'da Hafta İçi Sokağa Çıkma Saatleri Değişti Mi, Saat Kaç Oldu? Ankara'da 14 Nisan Sokağa Çıkam Kısıtlaması Kaçta Başlıyor? mask
Ankara'da Hafta İçi Sokağa Çıkma Saatleri Değişti Mi, Saat Kaç Oldu? Ankara'da 14 Nisan Sokağa Çıkam Kısıtlaması Kaçta Başlıyor?
Ankara'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? mask
Ankara'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?
Ankara'da Halı Sahalar Açık Mı? Halı Sahalar Ne Zaman Açılacak? İşte Son Gelişme! mask
Ankara'da Halı Sahalar Açık Mı? Halı Sahalar Ne Zaman Açılacak? İşte Son Gelişme!
Ankara'da Kıraathaneler açık mı? Kahvehanelerde oyun serbest mi? Ankara'da Ne zaman serbest olacak? mask
Ankara'da Kıraathaneler açık mı? Kahvehanelerde oyun serbest mi? Ankara'da Ne zaman serbest olacak?
Van Gölü'nü dünyaya tanıtan Kate Rubins'e davet! mask
Van Gölü'nü dünyaya tanıtan Kate Rubins'e davet!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL