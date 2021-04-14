Ankara'da Halı Sahalar Açık Mı? Halı Sahalar Ne Zaman Açılacak? İşte Son Gelişme!

SON DAKİKA HALI SAHALARIN AÇILMASI HABERLERİ

Kapatılacak işyerleri son gelişmeler ile yeniden gündeme geldi. 13 Nisan tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni kararların hayata geçeceği belirtildi. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler kapalı olacak. Paket servislerine devam edecekler....

Daha önce faaliyetleri durdurulan ve illerde göre yeniden açılan Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler ise 17 Mayıs'a kadar kapalı kalacak.

Normalleşme Planı Aşağıda ki Gibi Açıklanmıştı

Covid-19 salgının etkin olduğu 2020 yılının ilk normalleşme döneminde halı sahalar yeniden açılmış ve futbol maçları oynanmaya başlamıştı. Ancak kış aylarında vaka sayılarının yeniden artmaya başlaması ile beraber halı sahalar süresiz olarak tekrar kapatıldı.

Bu süreçte kapatılan yaklaşık 14 bin halı sahanın ne zaman açılacağı ise merak konusu oluyor. Binlerce halı saha işletmecisi ve çalışanının yanı sıra futbol tutkunları da halı sahaların açılacağı tarihi merakla bekliyor. Son günlerde Covid-19 salgın sürecinde yaşanan olumlu gelişmeler ile halı sahaların yakın zamanda açılma beklentisi yükseldi ve söz konusu tarihler araştırma konusu oldu.