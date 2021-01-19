YÖKDİL Başvuru Tarihleri Ne Zaman? YÖKDİL Sınavı Ne Zaman?
Binlerce öğrencinin takip ettiği YÖKDİL sınav tarihleri açıklandı. Covid-19 salgın sürecinden dolayı daha önce ertelenen ve yeniden güncellenen YÖKDİL sınavı ile ilgili ayrıntılar birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Çeşitli eğitim ve öğretim kuruluşlarına girmek için önemli bir sınav olan YÖKDİL’in güncel başvuru ve sınav tarihleri açıklandı.
ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL-2 sınavı için geçen dönem başvurular alınmıştı. 21 ekim ve 2 kasım tarihleri arasında başvuru yapılan YÖKDİL-2 sınavı, sonrasında Covid-19 salgın sürecinde alınması gereken önlemlere bağlı olarak iptal edilmişti. Sınav tarihlerinin ertelenmesinin ardından YÖKDİL sınavına girecek binlerce vatandaş, sınav tarihlerinin güncellenmesini beklenmeye başladı. 2021 yılı ÖSYM sınav tarihinin açıklanması ile beraber YÖKDİL-1 ve YÖKDİL-2 sınavının tarihleri de belli oldu.
19 Oca 2021 - 16:03 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.