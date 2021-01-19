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- 19 Oca 2021 - 16:03 G: 19 Oca 2021 - 16:21

YÖKDİL Başvuru Tarihleri Ne Zaman? YÖKDİL Sınavı Ne Zaman?

Binlerce öğrencinin takip ettiği YÖKDİL sınav tarihleri açıklandı. Covid-19 salgın sürecinden dolayı daha önce ertelenen ve yeniden güncellenen YÖKDİL sınavı ile ilgili ayrıntılar birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Çeşitli eğitim ve öğretim kuruluşlarına girmek için önemli bir sınav olan YÖKDİL’in güncel başvuru ve sınav tarihleri açıklandı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL-2 sınavı için geçen dönem başvurular alınmıştı. 21 ekim ve 2 kasım tarihleri arasında başvuru yapılan YÖKDİL-2 sınavı, sonrasında Covid-19 salgın sürecinde alınması gereken önlemlere bağlı olarak iptal edilmişti. Sınav tarihlerinin ertelenmesinin ardından YÖKDİL sınavına girecek binlerce vatandaş, sınav tarihlerinin güncellenmesini beklenmeye başladı. 2021 yılı ÖSYM sınav tarihinin açıklanması ile beraber YÖKDİL-1 ve YÖKDİL-2 sınavının tarihleri de belli oldu.

19 Oca 2021 - 16:03 - Gündem

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