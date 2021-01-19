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19 Oca 2021 - 16:03

YÖKDİL Başvuru Tarihleri Ne Zaman? YÖKDİL Sınavı Ne Zaman?

Binlerce öğrencinin takip ettiği YÖKDİL sınav tarihleri açıklandı. Covid-19 salgın sürecinden dolayı daha önce ertelenen ve yeniden güncellenen YÖKDİL sınavı ile ilgili ayrıntılar birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Çeşitli eğitim ve öğretim kuruluşlarına girmek için önemli bir sınav olan YÖKDİL’in güncel başvuru ve sınav tarihleri açıklandı.