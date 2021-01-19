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- 19 Oca 2021 - 16:50 G: 19 Oca 2021 - 16:57

Müge Anlı'da Otel Odası Cinayeti! 4 Çocuk Annesiz Kaldı... Katil Zanlısı Hiçbir Yerde Yok, Müge Anlı Çılgına Döndü!

Son zamanların en çok izlenen programlarından birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bayrampaşa’da bir otelde kaldığı öğrenilen Ferdane Kurt’un iple boğularak öldürüldüğü ve katil zanlısının olayın hemen ardından firar ettiği açıklandı. Ferdane Kurt’un cinayetinin ortaya çıkmasında 3 yaşında ki oğlunun ağlama sesinin etkili olduğu belirtildi. Müge Anlı Ferdana Hanım’ın katil zanlısının arandığını dile getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

43 yaşında ve 4 çocuk annesi olan Ferdane Kurt’un 16 – 17 yaşlarındayken Haydar Bozkurt adında bir adamla evlendiği sonrasında ondan ayrıldığı ve imam nikahıyla yeni bir evlilik yaptığı ortaya çıktı. 12 Ocak Salı günü İstanbul Bayrampaşa’da 3 yaşındaki oğlu ile beraber kaldığı otelde öldürülen Ferdane Kurt’un cansız bedenin bulan ilk kişinin otel görevlisi Turan Avcı olduğu belirtildi.

İple boğularak ölüme terk edilen Ferdane Kurt’un Kocaeli’nin Darıca ilçesinde imam nikahlı eşiyle yaşadığı ortaya çıktı. Annesinin katilinin bulunması için Müge Anlı’ya katılan oğlu, “Annemin o eşi evde ki tüm eşyaları annem işteyken sattı. Annemde polise şikayet etti. Adam o sırada kaçtı ve annemde borçlarını kapatmak için 22 Aralık’ta İstanbul’a çalışmaya geldi.” sözlerini dile getirdi.

19 Oca 2021 - 16:50 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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