Ankara Buz Tuttu, Hava Sıcaklığı -17 Dereceye Kadar Düştü
Geçen haftadan beri meteorolojinin uyarılarda bulunduğu soğuk hava Ankara’da kendisini gösterdi. Binlerce vatandaş Ankara’nın buz tutmuş görüntüsü karşısında şaşkınlık yaşadı. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu kadar düşmesi bir yandan sevinç, bir yandan da şaşkınlık yarattı. Meteoroloji Ankara’daki soğuk havanın etkisini devam ettireceği konusunda uyarılarda bulunmaya devam etti.
İklim değişikliğinden kaynaklı uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve gerçekleşmeyen mevsimsek yağışlar, beklendiğinden çok daha sert geldi. Ankara başta olmak üzere birçok ilde hava olaylarının yaşanmamasından dolayı başlayan susuzluk paniği geçen hafta başlayan kar yağışları ile son buldu. Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya olan Ankara’da kar yağışlarının gerçekleşmesi ile baraj doluluk oranları artmaya başlamışken, hava sıcaklıklarının bir anda çok fazla düşmesi ise trafikte ve sosyal yaşamda tehlikeler yarattı. Ankara’da dün mevsimin en soğuk gecesi yaşandı.
19 Oca 2021 - 16:59 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.