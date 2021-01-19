Ankara Buz Tuttu, Hava Sıcaklığı -17 Dereceye Kadar Düştü

İklim değişikliğinden kaynaklı uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve gerçekleşmeyen mevsimsek yağışlar, beklendiğinden çok daha sert geldi. Ankara başta olmak üzere birçok ilde hava olaylarının yaşanmamasından dolayı başlayan susuzluk paniği geçen hafta başlayan kar yağışları ile son buldu. Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya olan Ankara’da kar yağışlarının gerçekleşmesi ile baraj doluluk oranları artmaya başlamışken, hava sıcaklıklarının bir anda çok fazla düşmesi ise trafikte ve sosyal yaşamda tehlikeler yarattı. Ankara’da dün mevsimin en soğuk gecesi yaşandı.