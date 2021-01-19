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- 19 Oca 2021 - 17:13 G: 19 Oca 2021 - 17:22

Basın Mensupları Kerem Bürsin’i Tek Yakaladı, Hande Erçel Ve Serenay Sarıkaya’yı Sordu! Cevap İse Oldukça Şaşırttı…

Fox TV ekranlarında güzel oyuncu Hande Erçel ile birlikte başrolü paylaşan Kerem Bürsin, set çıkışında basın mensupları ile karşılaştı. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden 33 yaşındaki yakışıklı oyuncu, Hande Erçel ile ilgili sorulan soruya öyle bir yanıt verdi ki yanıttaki abartı dikkatlerden kaçmadı!

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Hande Erçel’in sevgilisi Murat Dalkılıç’tan ayrılması ardından aralarındaki aşk dedikodusu bir türlü dinmeyen Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisi, defalarca kez arkadaş olduklarını açıklamalarına rağmen magazin gündeminden düşmüyorlar. Verdikleri samimi pozlar ile objektifleri üzerlerine çeken ünlü çiftten Kerem Bürsin, kendisine sorulan Hande Erçel sorusuna garip bir yanıt verdi. Hande Erçel ile aşk yaşadıklarına dair kendilerine sorulan soruya Bürsin, “Hande ile aşırı yakın arkadaş olduk.” yanıtını verdi.

Şarkı Söylemeyi Çok Sevmiş!

Yakışıklı oyuncu O Ses Türkiye programının yılbaşı özel çekimleri için şarkı söylemesine sözü getirerek, “Çok heyecanlıydım, hiç benlik bir şey değil. Birçok takip ettiğim sanatçı var. Geçmişte de müzikalde oynadım. Ben, duşta şarkı söylemeye devam edeceğim.” sözleri ile herkesi güldürdü. Muhabirlerin Serenay Sarıkaya sorusuna ise yakışıklı oyuncu, “Güzel bir sesi var. Evet, sağ ol, onu soktuğun için.” sözleri ile esprili bir yanıt vermeyi tercih etti.

19 Oca 2021 - 17:13 Ankara- Magazin

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