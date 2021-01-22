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- 22 Oca 2021 - 20:24 G: 22 Oca 2021 - 20:41

Survivor’da Adada Büyük Kaos! Yarışmacılar Birbirine Girdi, Arkalarından Konuşmaya Başladı! Sosyal Medya Ayaklandı…

Acun Ilıcalı tarafından sunulan Survivor 2021 sezonunda daha şimdiden yarışmacı adaylar arasında kaos çıkmaya başladı. Milyonlarca kişi o sahneleri mercek altında izlerken Survivor’ın yayınlanan yeni bölümünde Gönüllüler takımında yer alan Ayşe Yüksel tüm dikkatleri üzerine çekti. İsmail Balaban hakkında dile getirdiği sözler izleyici kitlesi üzerine büyük bir şok etkisi yarattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanların en başarılı yapımlarından birisi olan Survivor yarışması hakkında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Binlerce kişi yarışmacı adaylar arasında oluşan rekabeti izlerken ortaya çıkan kaos akılları allak bullak etti. Programın izleyici kitlesi Survivor Ayşe’nin sözleri karşısında sosyal medyada ardı arkası kesilmeyen yorumlarda bulundu.

Henüz yeni başlamasına rağmen oldukça olaylı devam eden Survivor, yayın gününde izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yedek yarışmacıların kadroya dahil olmasının ardından milyonlarca kişi yarışmanın akıbetini merak etmeye başladı. Bunun yanı sıra bu sezonki yarışmacı adayların her birinin çok başarılı olduğu dile getirildi. Fakat yarışmacılar daha şimdiden birbirlerinin arkasından konuşmaya başladı...

22 Oca 2021 - 20:24 Ankara- Survivor 2021

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