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24 Oca 2021 - 12:12

Masterchef Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğdu! Hayat Hikayesini Anlatırken Kendi Bile Ağladı! “Ah Mehmet Şef Ah…”

Son zamanlarda gündemi en çok meşgul eden isimlerden birisi olan Mehmet Yalçınkaya, yaptığı paylaşımları ve dile getirdiği sözlerle beraber gündemde kalmaya devam ediyor. Masterchef Türkiye’nin ekranlardan ayrılmasına rağmen binlerce kişi yarışmacılar ve jüriler hakkında ortaya çıkan gerçekleri araştırmayı ihmal etmiyor. Bunun yanı sıra Mehmet Şef’in ortaya çıkan hayat hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu.