Keçiören Belediyesi THM Korosu Sağlıklı Günler İçin Hazırlanıyor

KEÇİÖREN BELEDİYESİ THM KOROSU SAĞLIKLI GÜNLER İÇİN HAZIRLANIYOR

Keçiören Belediyesi e-konservatuvarında Türk Halk Müziği Korosu dersleri TRT Sanatçısı Ertuğrul Karabulut’un eğitmenliğinde belediyenin e-öğrenme portalı üzerinden Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) “kecmek.keciören.bel.tr” web adresinde hizmet vermeye devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türk Halk Müziği Koromuzu pandemi döneminde uzaktan eğitimle sürdürüyoruz. Salgın bittiğinde, sağlıklı günlerde en güzel türkülerle tüm vatandaşlarımızın katılımıyla konserler düzenleyeceğiz. Gönül pasımızı silen Halk Müziğimizi Keçiören’imizde yaşatmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

KORO VE SOLO HALİNDE REPERTUVAR ÇALIŞILIYOR

Keçiören Belediyesi e-konservatuvarında THM Korosu derslerinin 24 bölümü “kecmek.keciören.bel.tr” web adresinde yayınlanarak eğitimlerine devam ediyor. Derslerde, THM korosunda değişik dizi ve usullerde koro ve solo olarak repertuvar çalışmaları gerçekleştiriliyor. Genellikle klasik özellikteki türkülerle devam eden koro çalışmalarına tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabiliyor.

KONSERLER ŞEHRİ KEÇİÖREN

Keçiören’in konserler şehri olduğunu anımsatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da, pandemi nedeniyle ara verilen sosyal ve kültürel etkinliklerin tekrar başlamasıyla birlikte Türk Halk Müziği Korosu konserlerine devam edileceğini kaydetti. Başkan Altınok, “Türkülerle, sazlı-sözlü konserlerimize inşallah en kısa zamanda ev sahipliği yağacağız. Türkülerimiz kültürel değerlerimizi gelecek kuşağa taşıyan sözlü ve yazılı yapıtlar olarak Türk milleti var olduğu sürece ebedi kalacaktır.” dedi.

ERTUĞRUL KARABULUT: ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM

TRT Sanatçısı Ertuğrul Karabulut ise e-konservatuvar eğitimlerinin verimli geçtiğini belirtirken, koro halinde türkü icra etmenin inceliklerini öğrettiklerini belirtti. Eğitimler sırasında solo olarak da repertuvar çalışması yapıldığını aktaran Ertuğrul, “Klasik türkülerimizle repertuvar çalışması yaptık. Solo ve koro olarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Derslerimize sürekli katılım sağlayan öğrencilerimizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum.” şeklinde konuştu.