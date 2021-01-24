Bakan Kurum ve Başkan Oğuz'un Kahramankazan mesaisi

Kahramankazan’a değer katacak projeler konuşuldu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, ilçede bakanlık tarafından yapım çalışmaları yürütülen ve yapımına başlanacak projelere ilişkin bilgi verdi. Tamamlandığında Kahramankazan’ın çehresini değiştirecek olan Kahramankazan Millet Bahçesi, Kent Meydanı, atık geri dönüşüm tesisi ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere pek çok proje masaya yatırıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti. Oğuz, ilçede bakanlık tarafından yürütülen ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan proje aşamasındaki çalışmalara ilişkin Bakan Kurum’a bilgi verdi. Projelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, projelerde gelinen son durum masaya yatırıldı.

Millet Bahçesi tüm hızıyla sürüyor

Ziyaret kapsamında, inşaat çalışmaları tüm hızıyla süren Kahramankazan Millet Bahçesi’nde gelinen son durum ve buraya yapılacak ek donatılar değerlendirildi. 191 dönümlük alana kurulacak olan Kahramankazan Millet Bahçesi’nin inşaatının bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. İçerisinde birçok donatıyı barındıracak olan Millet Bahçesi’nde spor kompleksleri, bisiklet yolu, Millet Kıraathanesi, amfi tiyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat atölyeleri, Şehitler Yolu, Ata Sporları Merkezi, kreş, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, yaşlı ve engelliler için donatılar ile yapay gölet ve köprülerin de olacağı birçok unsur yer alacak.

Kent Meydanı müjdesi

Ziyarette masaya yatırılan bir diğer öemli konu ise ilçe merkezine inşa edilecek Kahramankazan Kent Meydanı oldu. Bakan Kurum, bu projeye de bakanlık olarak destek vereceklerini belirtti. Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi de konuşuldu. Satı Kadın Kentsel Dönüşüm Projesi, ilçede ticaret ve yaya trafiğinin kalbi konumundaki Satıkadın ve Kayı mahalleleri sınırları içerisindeki yaklaşık 52 hektarlık alanı kapsıyor.

Geri Dönüşüm Tesisi

Görüşmede ayrıca, yine ilçede kurulması planlanan Atık Geri Dönüşüm Tesisi de masaya yatırıldı. Bakanlığın destekleriyle ilki Atatürk Mahallesi’nde yapılan başlanan Mahalle Kültür Evleri’nin yaygınlaştırılması da görüşüldü. Kültür evlerinin ilçedeki tüm merkez mahallelerde inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Bakanlık tarafından belediyenin projelerine verilecek hibe destekleri de konuşulan konular arasındaydı.

Kurum: Projelerin arkasındayız

Bakan Kurum, görüşme kapsamında ele alınan tüm proje ve çalışmalara bakanlık olarak destek vereceklerini ifade etti.

Bakan Kurum, ilçeye daha önce yaptığı ziyarette, “Kahramankazan’ı eğitimiyle, üretimiyle, sağlığıyla, enerjisiyle, termal turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yere taşıyacağız. Başkanımız Serhat Oğuz Bey’in her türlü projesinin arkasındayız” demişti. Bakan Kurum, projelerin en kısa zamanda tamamlanmasını sağlayacaklarını söylemişti.

Kahramankazan’a değer katacak

Başkan Oğuz ise söz konusu projeler tamamlandığında Kahramankazan’ın çehresinin değişeceğini belirterek, ilçelerine büyük değer katacağını kaydetti. Oğuz, Kahramankazan için oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Sayın Bakanımıza ilçemizle ilgili ve çalışmalar hakkında bilgi verdik. Pek çok konuyu masaya yatırdık. İlgisi ve destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için, Kahramankazanımız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Projelerimiz şimdiden Kahramankazanımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.