Mamak sokaklarında müzik resitali
Köse’den sanata ve sanatçıya destek
Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde sanata ve sanatçıya desteğini pandemi döneminde de devam ettiren Mamak Belediyesi vatandaşları müzik ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonunu daha eğlenceli hale getirerek vatandaşlara keyifli dakikalar geçirmeleri için müziği sokağa taşıyan Mamak Belediyesi’nin bu haftaki konukları ise Roman sanatçılar oldu. Güneşli ve güzel havada birçok eseri enstrümanlarıyla çalıp söyleyen müzisyenler, vatandaşların büyük beğenisini toplarken, evlerinden kimi alkışla tempo tuttu kimi de o anları cep telefonu ile kayda aldı.
Köse’den sanata ve sanatçıya destek
Müzisyenlerin pandemi nedeni ile eğlence mekanları başta olmak üzere mesleklerini icra edebilecekleri iş yerlerinin kapalı durumda olmasından dolayı zor günler geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu zor zamanlarda hem sanatçılarımıza destek oluyoruz hem de vatandaşlarımızı gerek dijital ortamda gerekse sokaklarda sanatla buluşturuyoruz. Ümit ediyorum ki hükümetimizin yaptığı başarılı çalışmalar sayesinde bu virüsten kurtulacağız ve sanatsal etkinlikleri hep birlikte izleyip dinleyeceğiz” dedi.
24 Oca 2021 - 13:16 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.