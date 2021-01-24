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- 24 Oca 2021 - 13:20 G: 24 Oca 2021 - 13:21

Kaza Yapınca Mahsur Kalan Aracı Mamak Belediyesi Ekipleri Kurtardı

Mamak Belediyesi, mahsur kalan araca yol oldu...

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Mamak Eskibayındır Mahallesi yayla yolunda araçları şarampole yuvarlanan 2 kişiyi Mamak Belediyesi ekipleri kurtardı.

Mamak Eskibayındır Mahallesi’nde Hamza Alp ve Tevfik Karaaslan hayvanlarını yemlemek için yayla yoluna çıktı. Hamza Alp’in kullandığı araç, Alp’in direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle 200 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Araçtan atlayarak kurtulan vatandaşlar, Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler devrilen aracı kurtarmak için seferber oldu. Aracı kurtarmak için belediye ekiplerince yol açımı gerçekleştirildi. Çok fazla hasarı bulunmayan araç, ekiplerin 5 saatlik yoğun uğraşları sonucu, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Devletimin gölgesi yeter

Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan sürücüler yardımlarına yetişen Mamak Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Devletin gölgesini ve sıcaklığını her yerde hissettiklerini belirten sürücü Alp, “Devletin gölgesinin, sıcaklığının yanımda olduğunu hissediyorum. Devletin yanımda olduğunu hissediyorum. Yayla yoluna hayvanlarımızı yemlemek için çıktık. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Aracımız 200 metre yükseklikten kaymaya başladı. Araçtan bir şekilde atlama fırsatı bulduk, kurtulduk. Ama aracımız aşağıda mahsur kaldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bize yol oldular. Bizi kurtardılar. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

24 Oca 2021 - 13:20 - Belediyeler

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