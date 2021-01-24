İbrahim Tatlıses Herkesi Şaşkına Çevirdi! 15 Yıldır Küstü Eski Haline Öyle Bir Yorum Yaptı ki; Ebru Yaşar Şok Oldu!
İbo Show’un sunuculuğunu yapan İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönmüş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Programda kahkaha dolu anların yaşanmasının yanı sıra hüzne de sık sık yer verildi. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde İbo Show programına konuk olarak gelen Ebru Yaşar, 15 yıllık küslüğe nokta koydu. İbrahim Tatlıses’in Ebru Yaşar hakkında yaptığı yorum ise izleyici kitlesinin gözünden kaçmadı.
15 yıldır küs olan İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar, İbo Show programında yeniden bir araya gelerek küslüklerini noktaladı. Programın konuklarından birisi olan Ebru Yaşar’ın eski haline yorumda bulunan İbrahim Tatlıses, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının değişimi uzun süre magazin gündemini meşgul ederken İbrahim Tatlıses’in bu değişim hakkında yaptığı yorum, seyircinin kahkaha atmasına neden oldu.
15 yıllık küslüğün ardından İbo Show’a katılan Ebru Yaşar’ın değişimi herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Programa katılan ünlü şarkıcı, “Hayatım boyunca hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Benim için en heyecanlı geceydi ve uyuyamadım. 3 saatlik uykuyla geldim buraya. 15 yıldır görmüyorum seni. Dürüst insanlar birbirine küser. Biz 5 sene çalıştık ve 15 sene küs kaldık!” sözlerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.