İbrahim Tatlıses Herkesi Şaşkına Çevirdi! 15 Yıldır Küstü Eski Haline Öyle Bir Yorum Yaptı ki; Ebru Yaşar Şok Oldu!

15 yıldır küs olan İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar, İbo Show programında yeniden bir araya gelerek küslüklerini noktaladı. Programın konuklarından birisi olan Ebru Yaşar’ın eski haline yorumda bulunan İbrahim Tatlıses, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının değişimi uzun süre magazin gündemini meşgul ederken İbrahim Tatlıses’in bu değişim hakkında yaptığı yorum, seyircinin kahkaha atmasına neden oldu.

15 yıllık küslüğün ardından İbo Show’a katılan Ebru Yaşar’ın değişimi herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Programa katılan ünlü şarkıcı, “Hayatım boyunca hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Benim için en heyecanlı geceydi ve uyuyamadım. 3 saatlik uykuyla geldim buraya. 15 yıldır görmüyorum seni. Dürüst insanlar birbirine küser. Biz 5 sene çalıştık ve 15 sene küs kaldık!” sözlerini dile getirdi.