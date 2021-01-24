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- 24 Oca 2021 - 20:28 G: 24 Oca 2021 - 20:32

Müge Anlı’da Son Dakika Gelişmesi! Canlı Yayında Cinayeti İtiraf Eden Alime, Sorgusunun Ardından Adliyeye Sevk Edildi! Hakimin Kararı Ne Olacak?

Mersin’in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak’ın eşi Alime Toprak Müge Anlı’nın son bölümünde eşini öldürdüğünü itiraf etmiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Eşini öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Bir son dakika haberine göre Alime Toprak hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca kişi yaşanan gelişme hakkında detaylı bilgi arayışı içerisine girdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Uzun süre önce Müge Anlı’da gündeme gelen Ali Toprak cinayeti akıllara durgunluk vermiş ve herkesi büyük bir şokun içerisine sürüklemişti. Mersin’in Anamur ilçesinde öldürülen Ali Toprak’ın sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı’ya başvurarak tüm gerçeklerin bir bir ortaya çıkmasına neden oldu. Ali Toprak’ın eşi Alime Toprak cinayeti itiraf etmesinin ardından söyledikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Müge Anlı’nın sorduğu her soruya çelişkili cevaplar veren Alime Toprak, tüm şüpheleri üstüne çekmişti. Eşinin öldüğü sırada diğer seraya gittiğini belirten Alime Hanım, diğer seraya gittiğini, döndüğünde eşinin yerde yattığını, ses çıkarmadığını ve kafasının kanadığını gördüğünde kendisinin de yanında bayıldığını dile getirmişti.

24 Oca 2021 - 20:28 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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