Aleyna Kalaycıoğlu Kimdir? Survivor Aleyna Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?
Survivor 2021 Gönüllüler Takımında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, eleme potasına giren ilk isim oldu. Başarılı yarışmacı ve merak edilen hayatı, Survivor hayranlarınca araştırılıyor. Survivor 2021’de başarılı performansı ile beğenilen yarışmacının eleme potasındaki ilk rakibi ise Ünlüler takımından İlayda Şeker oldu.
Survivor 2021 ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır ve Instagram hesabı nedir sorularına yanıt aranırken, Haberler Ankara olarak sizler için Survivor Aleyna hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
Aleyna Kalaycıoğlu Kimdir?
Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, 1988 yılında Bursa’da dünyay geldi. Yalova’da büyüyen 32 yaşındaki güzel yarışmacının henüz 10 yaşında iken annesi ile babasının ayrılması, ailenin İstanbul’a taşınması ile sonuçlandı. İstanbul’a taşınınca hayatı değişen Kalaycıoğlu’nun başarıları da taşınma sonrasında başlıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.