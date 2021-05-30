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- 30 May 2021 - 16:35 G: 30 May 2021 - 16:36

Aleyna Kalaycıoğlu Kimdir? Survivor Aleyna Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?

Survivor 2021 Gönüllüler Takımında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, eleme potasına giren ilk isim oldu. Başarılı yarışmacı ve merak edilen hayatı, Survivor hayranlarınca araştırılıyor. Survivor 2021’de başarılı performansı ile beğenilen yarışmacının eleme potasındaki ilk rakibi ise Ünlüler takımından İlayda Şeker oldu.

Survivor 2021 ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır ve Instagram hesabı nedir sorularına yanıt aranırken, Haberler Ankara olarak sizler için Survivor Aleyna hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Aleyna Kalaycıoğlu Kimdir?

Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, 1988 yılında Bursa’da dünyay geldi. Yalova’da büyüyen 32 yaşındaki güzel yarışmacının henüz 10 yaşında iken annesi ile babasının ayrılması, ailenin İstanbul’a taşınması ile sonuçlandı. İstanbul’a taşınınca hayatı değişen Kalaycıoğlu’nun başarıları da taşınma sonrasında başlıyor.

30 May 2021 - 16:35 Ankara- Biyografi

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