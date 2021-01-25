İbo Show'un Konuğu Resul Dindar Kimdir? Kız Çocuğu Olan Resul Dindar Kiminle Evli?
İbo Show’un önceki programında konuğu olan Resul Dindar, programı izleyen herkes tarafından merak edilmeye başladı. 1 kız çocuğu sahibi olan Resul Dindar popüler şarkıları ile kısa sürede ün kazanırken, katıldığı İbo Show sonrası tanınırlığını artırdı.
İbo Show’da Dindar’ı dinleyen herkes, Resul Dindar kimdir sorusuna yanıt arıyor. Resul Dindar’ın yaşı, eşi ve çocuğu ile ilgili merak edilenleri Haberler Ankara olarak sizler için haberimizde derledik.
Resul Dindar Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Şarkıları ile kısa sürede popülerlik kazanan Resul Dindar, 24 Ocak 1982 yılında Artvin’de dünyaya geldi. 39 yaşındaki yakışıklı şarkıcı 2008 yılının Temmuz ayında, Karmate (Değirmen) grubunu arkadaşları ile birlikte kurdu. Müzik kariyerine grubun solisti olarak başlayan Dindar, grupla birlikte Nani ve Nayino isimli iki albüm çıkardı. 2012 yılında gruptan ayrılan ve müziğe tek başına devam etme kararını uygulayan sevilen şarkıcı, Nisan 2013’te Divane isimli solo albümünü piyasaya çıkardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.