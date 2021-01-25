Ayşe Yüksel Kimdir? Survivor Ayşe Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?

Gönüllüler takımı için kritik yarışmalarda aldığı başarılı sonuçlar ile takımına olumlu katkı yapan Ayşe Yüksel hakkında pek çok detay merak ediliyor. Survivor Ayşe kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Survivor Ayşe Yüksel Kimdir, Kaç Yaşındadır?



Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yarışan Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya geldi. 20 yaşındaki başarılı yarışmacı halen üniversite eğitimine devam ediyor. Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören başarılı yarışmacı, çocukluk yaşlarından bu yana sporla uğraşmaktadır. Bekâr olan Ayşe Yüksel’in başarılı bir spor kariyeri vardır.

