Keçiören Belediyesi Kreş Adası Eğitime Hazır

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 200 öğrenci kapasiteli yeni Kreş Adasının hizmet vermeye hazır olduğunu belirtti. Altınok Kreş Adamızı modern bir şekilde inşa ederek çocuklarımız için kaliteli ve konforlu derslikler yaptık. Şu anda sınıflarımızı eğitime hazır hale getirdik ve kreşimizin öğrenci kapasitesini de artırdık. 200 öğrenci kapasiteli kreşimizde görev yapacak olan uzman öğretmenlerimiz de hizmet içi eğitimlerini tamamladırlar. ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi tarafından Hasköy Mahallesine inşa edilen Kreş Adasının restore çalışmaları tamamlandı. Uzman öğretmen kadrosuyla eğitim vermeye hazır olan kreşte aynı zamanda çocuk psikologları da görev yapacak.

BAŞKAN ALTINOK: KREŞLERİMİZİN SAYISINI ARTIRDIK

Kreş Adasına kayıtlı minik öğrencilere nitelikli eğitim verileceğinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için yeni nesil sınıflar hazırladık. Çiçek ve meleklerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmemiz için temel eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Burada eğitim alacak olan minik yavrularımızın geleceğini en iyi şekilde inşa etmek için kreşlerimizin sayısını artırdık mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik. Dedi.