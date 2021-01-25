Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Oca 2021 - 12:25 G: 25 Oca 2021 - 12:26

Keçiören Belediyesi Kreş Adası Eğitime Hazır

Keçiören Belediyesi tarafından Hasköy Mahallesine inşa edilen Kreş Adasının restore çalışmaları tamamlandı. Uzman öğretmen kadrosuyla eğitim vermeye hazır olan kreşte aynı zamanda çocuk psikologları da görev yapacak.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 200 öğrenci kapasiteli yeni Kreş Adasının hizmet vermeye hazır olduğunu belirtti. Altınok Kreş Adamızı modern bir şekilde inşa ederek çocuklarımız için kaliteli ve konforlu derslikler yaptık. Şu anda sınıflarımızı eğitime hazır hale getirdik ve kreşimizin öğrenci kapasitesini de artırdık. 200 öğrenci kapasiteli kreşimizde görev yapacak olan uzman öğretmenlerimiz de hizmet içi eğitimlerini tamamladırlar. ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi tarafından Hasköy Mahallesine inşa edilen Kreş Adasının restore çalışmaları tamamlandı. Uzman öğretmen kadrosuyla eğitim vermeye hazır olan kreşte aynı zamanda çocuk psikologları da görev yapacak.

BAŞKAN ALTINOK: KREŞLERİMİZİN SAYISINI ARTIRDIK

Kreş Adasına kayıtlı minik öğrencilere nitelikli eğitim verileceğinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için yeni nesil sınıflar hazırladık. Çiçek ve meleklerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmemiz için temel eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Burada eğitim alacak olan minik yavrularımızın geleceğini en iyi şekilde inşa etmek için kreşlerimizin sayısını artırdık mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik. Dedi.

25 Oca 2021 - 12:25 Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Keçiören Belediyesi Kreş Adası Eğitime Hazır mask
Keçiören Belediyesi Kreş Adası Eğitime Hazır
Ayşe Yüksel Kimdir? Survivor Ayşe Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi? mask
Ayşe Yüksel Kimdir? Survivor Ayşe Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?
Survivor’dan Diskalifiye Edilen Meryem Kasap Milyonları Şoka Uğrattı! Eski Halini Görenler Tanıyamadı! “Bu Kim?” mask
Survivor’dan Diskalifiye Edilen Meryem Kasap Milyonları Şoka Uğrattı! Eski Halini Görenler Tanıyamadı! “Bu Kim?”
İbo Show'un Konuğu Resul Dindar Kimdir? Kız Çocuğu Olan Resul Dindar Kiminle Evli? mask
İbo Show'un Konuğu Resul Dindar Kimdir? Kız Çocuğu Olan Resul Dindar Kiminle Evli?
Gizem Tuncer Nasıl Zayıfladı? 40 Kiloyu Nasıl Verdi? Mahmut Tuncer'in Müzisyen Kızı Gizem Tuncer Açıkladı! mask
Gizem Tuncer Nasıl Zayıfladı? 40 Kiloyu Nasıl Verdi? Mahmut Tuncer'in Müzisyen Kızı Gizem Tuncer Açıkladı!
Akyurt Belediyesi Çiçeklerini Kendisi Yetiştiriyor. mask
Akyurt Belediyesi Çiçeklerini Kendisi Yetiştiriyor.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL