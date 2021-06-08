Smart Trade Coin Güvenilir Mi? Smart Trade Coin Latoken Nedir? İşte Yorumlar

Kripto para piyasasının popülerliğinin giderek artmaya başladığı bu dönemde kripto para piyasaları da kullanıcılar tarafından merak konusu oluyor. Yazılım şirketi olarak bilinen Smart Trade Coin’in kripto para hizmetine uygun olduğunun kabul edilmesinden bu yana geliştirme çalışmaları devam etmekle beraber işlevleri ve güvenilirliği de son dönemde en çok araştırılan konular arasında girdi.

Forex sistem olduğu sanılan Smart Trade Coin aslında borsalar arası alış verişi mümkün kılan bir sistemdir. Yakın zamanda kripto para birimi olarak da işleme girmesi beklenen sistem şuan için borsalar arası büyük paralı işlemleri mümkün kılmaktadır.

Smart Traid coin alınan yazılım üzerinden yanlız bitcoin ve eteryum yatırımına izin vermektedir. Yapılan yatırım ile alınan Defi botların 30, 60, 90 ve 180 gün gibi çalıştırılması ile aylık kazanç sağlanmaktadır. Yazılım bu botları kendi seçtiği dünya borsalarına yatırım yaparak yatırımcılarına aylık %10 civarında kar sağlamaktadır. Ancak son günlerde Defi yatırım kar etmeyerek % 80 civarında zarar açıkladı.

Smart Trade Coin yaptığı yazılı açıklamada "DeFi Sektöründe kullandığımız yatırım stratejisi kaldıraç üzerine kuruluydu.

Kaldıraç, belirli bir yatırımda daha fazla risk sağlamak için marjı kullanarak çalışır. Uygulamada, yatırım sermayesinin yalnızca bir kısmı kullanılır ve borç veren, ihtiyaç duyulan miktarın geri kalanını karşılar. Bu çözüm, yatırım yaparken öz sermaye kullanımını sınırlamanıza olanak tanır.

Kaldıraç kullanımı, olağan yatırım biçiminden çok daha fazla kâr elde etmeyi mümkün kılar. Ancak tüm sürecin dinamiklerini artırmak, yatırımın %100'üne kadar bile kayıp riskini de beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.