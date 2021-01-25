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- 25 Oca 2021 - 16:46 G: 25 Oca 2021 - 17:02

İbrahim Tatlıses Sevenlerine Kabus Gibi Haber! Büyük Sır Ortaya Çıktı! Meğer Tatlıses...

İbrahim Tatlıses’i öldürmeye teşebbüse azmettirme suçundan 26 yıl hapisle yargılanan Abdullah Uçmak’ın tehdit mektubu ortaya çıktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

14 Mart 2011 gecesi, Beyaz Tv’de yayınlanan İbo Show’un çekimlerinin çıkışında uzun namlulu silahla açılan ateş sonucunda başından ağır yaralanmıştı. Asistanının da yaralandığı o günü bir tek şoför o saldırıyı yarasız atlatabilmişti.

Bazı iddialara göre, Tatlıses’i öldürmeye teşebbüse azmettirme suçundan 26 yıl hapisle yargılanan Abdullah Uçmak, üç sene öncesinde de ünlü türkücüden haraç almak için tehdit dolu mektup yolladığı ortaya çıktı.

25 Oca 2021 - 16:46 Ankara- Magazin

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