25 Oca 2021 - 16:46 Güncelleme: 25 Oca 2021 - 17:02
İbrahim Tatlıses Sevenlerine Kabus Gibi Haber! Büyük Sır Ortaya Çıktı! Meğer Tatlıses...
İbrahim Tatlıses’i öldürmeye teşebbüse azmettirme suçundan 26 yıl hapisle yargılanan Abdullah Uçmak’ın tehdit mektubu ortaya çıktı.
14 Mart 2011 gecesi, Beyaz Tv’de yayınlanan İbo Show’un çekimlerinin çıkışında uzun namlulu silahla açılan ateş sonucunda başından ağır yaralanmıştı. Asistanının da yaralandığı o günü bir tek şoför o saldırıyı yarasız atlatabilmişti.
Bazı iddialara göre, Tatlıses’i öldürmeye teşebbüse azmettirme suçundan 26 yıl hapisle yargılanan Abdullah Uçmak, üç sene öncesinde de ünlü türkücüden haraç almak için tehdit dolu mektup yolladığı ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.