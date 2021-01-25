Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? Yeniden Kar Yağacak Mı? Meteoroloji Tarih Verdi
Ankara’da uzun bir bekleyişin ardından geçen haftalarda kar yağışı kendini gösterdi. Yaşanan yoğun kar yağışı susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan vatandaşları rahatlatırken, kar tatilleri de başladı. Birçok açıdan vatandaşı rahatlatan kar yağışlarının devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Baraj doluluk oranlarının artmasını bekleyen ve uzun bir kar tatiline çıkacak vatandaşlar kar yağışlarının devam edip etmeyeceğini, Ankara’ya yeniden kar yağıp yağmayacağını merak ediyor.
Bu sene küresel bir kriz olan iklim değişikliğinin etkisi ile mevsimsel yağışların gecikmesi vatandaşlar endişelendirmiş, üstüne Covid-19 sürecinden kaynaklı su kullanımının artmış olması da başta başkentli vatandaşlar olmak üzere geniş bir kitleyi susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştı. Başkentli vatandaşlarda endişe yaratan bu durum kar yağışlarının başlaması ile beraber yerini eğlenceli kar tatillerine bıraktı. Covid-19 sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin de etkisi ile kayak merkezlerinin açılması ve kar yağışlarının başlaması vatandaşları sevindirirken, kar yağışlarının devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Birçok kişinin aklındaki kar yağışı sorusu ile ilgili meteorolojiden açıklama geldi.
25 Oca 2021 - 17:31 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.