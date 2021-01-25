Hasan Amcanın Yüzü Güldü
COVID-19 mücadelesi kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstü vatandaşların imdadına Mamak Belediyesi yetişti. Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacı için seferber olan Mamak Belediyesinin Çözüm Merkezi de bu kapsamda 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.
HASAN AMCANIN YÜZÜ GÜLDÜ
COVID-19 mücadelesi kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstü vatandaşların imdadına Mamak Belediyesi yetişti. Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacı için seferber olan Mamak Belediyesinin Çözüm Merkezi de bu kapsamda 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Mamak Belediyesinin 444 0 149 numaralı Çözüm Merkezine gün içerisinde ulaşan çok sayıda yardım talebi anında değerlendirilirken özellikle zabıta ekipleri yaşlı vatandaşlar için teyakkuz durumuna geçti. Ekipler alışveriş başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşların günlük birçok ihtiyacını karşılarken uygulamadan duyulan memnuniyet ise en üst düzeye ulaştı. Yaşlı vatandaşlar Mamak Belediyesinin kendileri için seferber olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederken Başkan Murat Köse ise söz konusu hizmetin kusursuz yürütülmesi için ilgili birimlere kesin talimat verdi. Bu kapsamda belediye Abidinpaşa mahallesinde su borusu patlayan Hasan Köken adlı vatandaşın çağrısına kayıtsız kalmadı. Çözüm merkezini arayan yaşlı adamın su borusu Mamak Belediyesi Acil Müdahale Ekiplerince tamir edildi.Ekiplere teşekkür eden yaşlı adam bu hizmet karşısında çok duygulandığını ifade etti. --
25 Oca 2021 - 18:19 Ankara- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.