Hasan Amcanın Yüzü Güldü

HASAN AMCANIN YÜZÜ GÜLDÜ

COVID-19 mücadelesi kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstü vatandaşların imdadına Mamak Belediyesi yetişti. Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacı için seferber olan Mamak Belediyesinin Çözüm Merkezi de bu kapsamda 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Mamak Belediyesinin 444 0 149 numaralı Çözüm Merkezine gün içerisinde ulaşan çok sayıda yardım talebi anında değerlendirilirken özellikle zabıta ekipleri yaşlı vatandaşlar için teyakkuz durumuna geçti. Ekipler alışveriş başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşların günlük birçok ihtiyacını karşılarken uygulamadan duyulan memnuniyet ise en üst düzeye ulaştı. Yaşlı vatandaşlar Mamak Belediyesinin kendileri için seferber olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederken Başkan Murat Köse ise söz konusu hizmetin kusursuz yürütülmesi için ilgili birimlere kesin talimat verdi. Bu kapsamda belediye Abidinpaşa mahallesinde su borusu patlayan Hasan Köken adlı vatandaşın çağrısına kayıtsız kalmadı. Çözüm merkezini arayan yaşlı adamın su borusu Mamak Belediyesi Acil Müdahale Ekiplerince tamir edildi.Ekiplere teşekkür eden yaşlı adam bu hizmet karşısında çok duygulandığını ifade etti. --