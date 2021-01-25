Mehmet Ali Erbil Hüngür Hüngür Ağladı! Yaşam Mücadelesi Verirken Yaşadığı O Olay...

Kaçış Sendromu tanısı koyulan Mehmet Ali Erbil, tedavi görmesi nedeniyle uzun bir süre ekranlardan ayrı kalmıştı. Konuk olduğu İbo Show Özel Röportaj’da yaşam mücadelesi verdiği o günlerden bahseden Mehmet Ali Erbil herkesi gözyaşlarına boğdu. Torunu Elise için dua ettiğini söyleyen Erbil, tüm seyirciye hüzünlü anlar yaşattı.

Geçirdiği zor günlerden sonra hayata tutunan Erbil, yakın dostu İbrahim Tatlıses’le bir araya gelince hem ağlattı hem güldürdü. Yaşadığı anıları Tatlıses’e bir bir anlatan Erbil gözyaşlarını tutamadı. Ünlü şovmenin o zorlu anları milyonları büyük bir üzüntünün içerisine sürükledi. Anlattığı anılarla herkesi eski günlere yeniden döndüren Mehmet Ali Erbil, sağlık durumunun iyi olduğu için şükür etmeyi ihmal etmedi.