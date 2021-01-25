Mehmet Ali Erbil Hüngür Hüngür Ağladı! Yaşam Mücadelesi Verirken Yaşadığı O Olay...
Ekranların sevilen sunucusu Mehmet Ali Erbil, yakın dostu İbrahim Tatlıses’in ‘İbo Show Özel Röportaj’ına konuk oldu. İzleyiciyi hem güldüren hem ağlatan bir yayın gerçekleşti. Yayında konuşulan konular izleyici kitlesi üzerinde büyük bir yankı uyandırırken Mehmet Ali Erbil’in yaşam mücadelesi verdiği sırada yaşadığı o olay herkesin yüreğini burktu.
Kaçış Sendromu tanısı koyulan Mehmet Ali Erbil, tedavi görmesi nedeniyle uzun bir süre ekranlardan ayrı kalmıştı. Konuk olduğu İbo Show Özel Röportaj’da yaşam mücadelesi verdiği o günlerden bahseden Mehmet Ali Erbil herkesi gözyaşlarına boğdu. Torunu Elise için dua ettiğini söyleyen Erbil, tüm seyirciye hüzünlü anlar yaşattı.
Geçirdiği zor günlerden sonra hayata tutunan Erbil, yakın dostu İbrahim Tatlıses’le bir araya gelince hem ağlattı hem güldürdü. Yaşadığı anıları Tatlıses’e bir bir anlatan Erbil gözyaşlarını tutamadı. Ünlü şovmenin o zorlu anları milyonları büyük bir üzüntünün içerisine sürükledi. Anlattığı anılarla herkesi eski günlere yeniden döndüren Mehmet Ali Erbil, sağlık durumunun iyi olduğu için şükür etmeyi ihmal etmedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.