Masterchef Somer Şef Hüngür Hüngür Ağlattı! Meğer Mezun Olduğu Okul Oraymış… “Vay Be!”
Masterchef Türkiye’nin jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, başarılı kariyer hayatı ve içten tavırlarıyla gündemde yer edinmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şefin ortaya çıkan hayat hikayesi akıllara durgunluk verdi. Milyonlarca kişi Somer Şef hakkında detaylı bir bilgi almak için arama motorlarının altını üstüne getirdi. Son derece zorlu bir süreçten geçen Somer Şef’in mezun olduğu okul…
Masterchef Türkiye’nin ekranlardan ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı’nın dijital platformu olan Exxen’de Masterchef Junior ile jüriliğine devam eden Somer Şef, ekranlardan ayrılmamasıyla beraber herkesi büyük bir sevincin içerisine sürükledi. Bunun yanı sıra Somer Sivrioğlu’nun gündeme düşen hayat hikayesi milyonlar üzerinde büyük bir yankı uyandırdı. Ortaya çıkan bilgiler tüm dikkatleri üzerine çekti.
Doğma büyüme İstanbullu olan Somer Şef’in uzun yıllar annesi ile beraber restoran ve bar işletmeciliği yaptığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra kariyer hayatında önemli adımlar atmak için son derece zorlu yollardan geçen Somer Şef’in acıklı hikayesi binlerce kişinin yüreklerini burktu. Bunun yanı sıra Bilkent Üniversite’sinin ilk mezunlarından olan Somer Şef’in Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nden mezun olduğu ortaya çıktı.
25 Oca 2021 - 21:16 Ankara- Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.