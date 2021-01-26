Ankara Pandemi günlerinde buz pateni keyfi

Çankaya Belediyesi Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu pandemi günlerinde evlerinde zaman geçiren çocuklar ve ailelerin ilgi odağı oldu. Aileleriyle birlikte buz pateni yapan çocukların yanı sıra bu spora gönül veren yetişkinler ile Ankaranın bazı buz hokeyi takımlarının antreman yaptığı Bülent Ecevit Buz Sporları Merkezi aralıksız hizmet sunuyor.

Açıldığı günden bu yana 7den 70e her yaştan insana spor yapma olanağı sunan tesis yarıyıl tatili ile çocukların akınına uğradı. Buz pateni yapan çocukların renkli görüntüler oluşturduğu Salonda ailelerin de spor yapması mümkün.

Çankaya Belediyesinin Yukarı Dikmen Mahallesinde bulunan Bülent Ecevit Buz Sporları başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan Çankayalı için sporda iyi bir alternatif sunuyor.

Çankaya Belediyesinin ilçede bir ilk olarak hayata geçirdiği ve aynı zamanda büyük siyaset adamı Bülent Ecevitin adını yaşatan salon 2 bin 752 metrekare alana kurulu. Sporun yanı sıra farklı sosyal faaliyetlerde bulunabilmeye de imkan veren tesis 600 metrekare buz pisti ve 200 kişilik seyirci tribününe sahip. Buz hokeyinin de yapılabildiği tesiste ayrıca geniş bir fitness salonu da yer alıyor. Başkentliler tesis hakkında 0312 440 81 81 ve 0549 44081 81 numaralı telefondan bilgi alabilir.