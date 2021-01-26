Ankara Büyükşehir’in hayvan dostu uygulamaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Başkent’te yaşayan her canlı değerlidir” anlayışı ile hayvan dostu uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hayvanseverlerle iş birliği yaparak sokak hayvanların yoğun olarak yaşadığı barınaklara mama ve kuru ekmek yardımında bulunuyor. Hafta içinde gönüllü hayvanseverlere dezenfeksiyon malzemesinin yanı sıra buz çözücü tuz ve kömür desteği de sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında da Başkent’in en ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını sürdürüyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN İÇLERİ ISITAN HİZMET

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kış aylarında barınaklara kömür yardımında bulunan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Ankara genelindeki gönüllülerin kış mevsiminde kullanması için 30 ton kuru ekmek, 50 ton kömür, dezenfeksiyon malzemesi ve buz çözücü tuz desteğinde bulunacak.

Elmadağ bölgesinde gerçekleştirilen besleme çalışmalarına katılan ve hayvanseverlerle iletişim halinde olduklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri verdi:

“Her can bizim için değerli. Elmadağ’da 1600 rakımda bulunan Sağlıklı Patiler bölgesindeyiz. Burası 300 sokak köpeğine ev sahipliği yapıyor. Gönüllü arkadaşlarımız çok zor şartlar altında gelip gördük. Hayvanseverlere elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Mamanın yanı sıra kömür ve dezenfektan yardımında bulunacağız. Ankara Halk Ekmek ile yaptığımız iş birliği sonucu 30 ton kuru ekmeği barınaklara bırakacağız. Can dostlarımızın aç kalmaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Hayvan hakları başta olmak üzere sosyal sorumluluk projelerine imza atarak Başkent’te hayvan dostu uygulamaları hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a gönüllü hayvanseverler adına teşekkür eden Sağlıklı Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fulya Törün, “Elmadağ’da kazan kaynatarak hayvanları doyurmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bizlere kömür, ekmek ve dezenfektan yardımında bulundu. Bu destek bizim için çok değerli” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ UYGULANDIĞI GÜNLERDE DE YARDIM ELİ

Ankara Kent Konseyi, hayvansever dernekleri ve gönüllülerle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında da can dostları yalnız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle besleme çalışmalarını artırdı.

Yüzlerce gönüllünün katılımıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına bu hafta sonunda da mama desteğinde bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 22 ilçede 35 bin sokak hayvanına ulaşarak 20 ton mama desteği sağladı.

Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Patili Can Dostlar Derneği, Pedallı Bisiklet Grubu üyeleri ve Temas Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği bölge gönüllülerinin katıldığı besleme çalışmaları Çankaya İmrahor Vadisi’nden Eymir Gölü’ne kadar uzanan dere havzasında yoğunlaştı.

Koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediğini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, “Gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Ankara genelinde gerek kış aylarında olsun gerekse sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde farklı noktalarda besleme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

BAŞKENT’TE SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR TAKDİR TOPLUYOR

Hayvanseverler, Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent’te sokak hayvanları için yapılan tüm çalışmaları takdir ederken iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Yavaş’a verdiği destekten dolayı teşekkür eden Ankara Kent Konseyi paydaşlarından olan Ankara Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Yönetim Kurulu üyesi Zafer Tanılkan, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Bu etkinliği düzenleyen Mansur Yavaş Başkanımıza, Büyükşehir Belediyesine ve Ankara Kent Konseyine çok teşekkür ediyoruz. Bizler sık sık sokak hayvanları için bir araya geliyoruz fakat Büyükşehir Belediyesinden aldığımız destek daha etkili ve yapıcı oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Besleme çalışmalarına katılarak destek veren Temas Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Ömer Akın ise, “Kendi çabalarımızla ve Büyükşehir Belediyesinden aldığımız destekle baraka ve besleme çalışmaları yapıyoruz. Bin 500 tane sokak hayvanının besleme ve tedavi çalışmalarını gönüllülerle yapıyoruz. Belediye Başkanımıza ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Kendileriyle koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.