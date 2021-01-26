Keçiören’deki Modern Seraya Akıllı İklimlendirme Sistemi

BAŞKAN ALTINOK: BİTKİLERİMİZİ KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık bölgesine kurulan modern seranın akıllı iklimlendirme sisteminin tamamlandığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 2 bin 880 metrekare büyüklüğünde olan seramızda ihtiyacımız olan bitkileri yetiştireceğiz. Park ve bahçelerimiz için her türlü çiçek ve fidanı dışarıdan almak yerine kendimiz üreteceğiz. dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin bitki ihtiyacını karşılamak için Ovacık Mahallesine kurulan 2 bin 880 metrekare büyüklüğündeki seranın iklimlendirme sistemleri tamamlandı. Önümüzdeki günlerde Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bitki yetiştirilmeye başlanacak olan akıllı seranın çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

ÜRETTİĞİMİZ BİTKİLER KEÇİÖRENE GÜZELLİK KATACAK

Türkiyede en çok park ve yeşil alanın Keçiörende bulunduğu bilgisini veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Türkiyede belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alan Keçiörende bulunuyor. İlçemizdeki 513 parkımızın tamamında çiçek ve ağaç dikim çalışmaları yapıyoruz. Haliyle çok sayıda bitkiye ihtiyaç duyuyoruz. Hem tasarruf yapmak hem de istediğimiz bitkilere rahatlıkla ulaşabilmek için seramızı kurduk. Yakın zamanda tohumlarımız toprakla buluşacak ürettiğimiz bitkiler Keçiörene güzellik katacak. değerlendirmesinde bulundu.