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26 Oca 2021 - 18:00

Smart Trade Coin Ne Zaman Borsaya Girecek? Smart Trade Coin Kaç Dolar?

Borsalar arası alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak veren Smart Trade Coin yakın zamanda token olarak hizmet vermeye başlayacak. Şuan için borsalar arasında büyük paralar için hizmet veren bir yazılım olan Smart Trade Coin’in ne zaman token oalrak piyasalarda yer alacağı ve kaç dolar olacağı yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Smart Trade Coin yazılımının token olarak hangi piyasalarda işlem göreceği de merak ediliyor.