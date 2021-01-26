Smart Trade Coin Ne Zaman Borsaya Girecek? Smart Trade Coin Kaç Dolar?
Borsalar arası alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak veren Smart Trade Coin yakın zamanda token olarak hizmet vermeye başlayacak. Şuan için borsalar arasında büyük paralar için hizmet veren bir yazılım olan Smart Trade Coin’in ne zaman token oalrak piyasalarda yer alacağı ve kaç dolar olacağı yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Smart Trade Coin yazılımının token olarak hangi piyasalarda işlem göreceği de merak ediliyor.
Kripto para yatırımcıları yeni tokenleri güncel olarak takip ediyor. Piyasaya yeni girecek tokenlerin kazandırma ihtimaline bağlı olarak yatırım aracı haline gelme olasılıklarının yüksek olduğu bu dönemde uzun zamandır borsalar arası alım satım işlemlerimi mümkün kılan Smart Trade Coin’in ne zaman token olarak işlem göreceği ve kazandırma şansı merak konusu oluyor. Yatırımcıları şimdiden Smart Trade Coin’in kaç dolar olacağını ve hangi piyasalarda işlem göreceğini merak ediyor.
26 Oca 2021 - 18:00 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.