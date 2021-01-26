Eşi Emekli Olan 65 Yaş Aylığı Alabilir Mi? Yaşlılık Maaşı 2021'de Ne Kadar Oldu?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteklerinden biri olan yaşlılık maaşından faydalanmak isteyen vatandaşlar, yaşlılık maaşının kimlere verildiğini, hangi şartların sağlanması gerektiğini vb. ayrıntıları merak ediyor. Bununla beraber yaşlılık maaşı almak için en çok sorulan sorulardan biri de eşi emekli maaşı alan kişilere bu desteğin sağlanıp sağlanmadığı oluyor.
Halk arasında 65 yaş maaşı olarak da bilinen yaşlılık maaşı 65 yaşın üzerinde olan vatandaşlara sağlanmakla beraber belli başlı şartların sağlanması gerekiyor. Geliri bulunmayan, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olmadığı 65 yaş üstü vatandaşlara verilen yaşlılık maaşı yeni yılda da zamlandı.
26 Oca 2021 - 18:05 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.