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- 26 Oca 2021 - 18:05 G: 26 Oca 2021 - 18:13

Eşi Emekli Olan 65 Yaş Aylığı Alabilir Mi? Yaşlılık Maaşı 2021'de Ne Kadar Oldu?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteklerinden biri olan yaşlılık maaşından faydalanmak isteyen vatandaşlar, yaşlılık maaşının kimlere verildiğini, hangi şartların sağlanması gerektiğini vb. ayrıntıları merak ediyor. Bununla beraber yaşlılık maaşı almak için en çok sorulan sorulardan biri de eşi emekli maaşı alan kişilere bu desteğin sağlanıp sağlanmadığı oluyor.

Emre Okur Tüm Haberleri

Halk arasında 65 yaş maaşı olarak da bilinen yaşlılık maaşı 65 yaşın üzerinde olan vatandaşlara sağlanmakla beraber belli başlı şartların sağlanması gerekiyor. Geliri bulunmayan, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olmadığı 65 yaş üstü vatandaşlara verilen yaşlılık maaşı yeni yılda da zamlandı.

26 Oca 2021 - 18:05 - Yaşam

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