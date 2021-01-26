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26 Oca 2021 - 18:05

Eşi Emekli Olan 65 Yaş Aylığı Alabilir Mi? Yaşlılık Maaşı 2021'de Ne Kadar Oldu?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteklerinden biri olan yaşlılık maaşından faydalanmak isteyen vatandaşlar, yaşlılık maaşının kimlere verildiğini, hangi şartların sağlanması gerektiğini vb. ayrıntıları merak ediyor. Bununla beraber yaşlılık maaşı almak için en çok sorulan sorulardan biri de eşi emekli maaşı alan kişilere bu desteğin sağlanıp sağlanmadığı oluyor.