Aboubakar Müslüman Mı? Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Kimdir, Nereli, Dini Ne?

Geride bıraktığımız ay Fenerbahçe’ye iki gol birden atarak dikkatleri üzerine çeken Vincent Aboubakar Müslüman mı sorusu ise gündemde önemini koruyor. Aboubakar kimdir, dini ne? İşte Beşiktaşlı Vincent Aboubakar hakkında merak edilenler…

Vincent Aboubakar Kimdir, Nerelidir?



Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar, 22 Ocak 1992 yılında Yaounde, Kamerun’da dünyaya geldi. 29 yaşındaki golcü futbolcu Kamerun’da “Cotonsport Garoua” takımında profesyonel oldu. 2009 yılında profesyonel olan golcü, 2010 yılında bedelsiz olarak Fransız FC Valenciennes kulübüne transfer oldu. 2013 yılında Lorient’e bonservis bedelsiz olarak transfer olan yıldız topçu, burada 36 maçta 16 gol ve 8 asist ile oynadı.

