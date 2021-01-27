Survivor’da Büyük Kavga! Tabağı Aldığı Gibi Kafasına Fırlattı! Hakaretler Boyutunu Aştı, Duygu ve Baran Kaos Yarattı!

Her hafta bir yarışmacının adadan ayrıldığı Survivor yarışmasında ise heyecan giderek artmaya devam ediyor. Survivor 2021 yarışmasının başlamasıyla birlikte binlerce Survivor seveni ise tüm dikkatlerini yarışmaya çevirdi. Sıkı bir şekilde yarışmada neler yaşandığını takip eden seyirciler ise yarışma hakkında geniş bir bilgi almak istiyor.

Son yayınlanan bölümde ise ekranlara ‘pilav’ kavgası gelmişti. Her sene olduğu gibi bu senede yaşanan pilav kavgası adeta geceye damgasını vurdu. İplerin gerildiği anlarda sosyal medyadan ise binlerce kişi paylaşımlarda bulunarak konu hakkında fikirlerini ortaya koydular. Her sene yaşanan pilav kavgasında konu aynı kalsa da bu sefer isimler değişti.