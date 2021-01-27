Survivor’da Büyük Kavga! Tabağı Aldığı Gibi Kafasına Fırlattı! Hakaretler Boyutunu Aştı, Duygu ve Baran Kaos Yarattı!
Ekranların en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor, Acun Ilıcalı’nın renkli sunumu ile haftanın belli günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Sadece gücün savaşmadığı yarışmada; akıl, zeka, strateji gibi birçok etken yarışmacıların oyunları kazanmasına neden oluyor. Yarışmanın ve yarışmacıların ise her bölümde heyecanı bir tık daha artıyor.
Her hafta bir yarışmacının adadan ayrıldığı Survivor yarışmasında ise heyecan giderek artmaya devam ediyor. Survivor 2021 yarışmasının başlamasıyla birlikte binlerce Survivor seveni ise tüm dikkatlerini yarışmaya çevirdi. Sıkı bir şekilde yarışmada neler yaşandığını takip eden seyirciler ise yarışma hakkında geniş bir bilgi almak istiyor.
Son yayınlanan bölümde ise ekranlara ‘pilav’ kavgası gelmişti. Her sene olduğu gibi bu senede yaşanan pilav kavgası adeta geceye damgasını vurdu. İplerin gerildiği anlarda sosyal medyadan ise binlerce kişi paylaşımlarda bulunarak konu hakkında fikirlerini ortaya koydular. Her sene yaşanan pilav kavgasında konu aynı kalsa da bu sefer isimler değişti.
27 Oca 2021 - 13:01 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.