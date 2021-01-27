Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Oca 2021 - 13:01 G: 27 Oca 2021 - 13:08

Survivor’da Büyük Kavga! Tabağı Aldığı Gibi Kafasına Fırlattı! Hakaretler Boyutunu Aştı, Duygu ve Baran Kaos Yarattı!

Ekranların en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor, Acun Ilıcalı’nın renkli sunumu ile haftanın belli günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Sadece gücün savaşmadığı yarışmada; akıl, zeka, strateji gibi birçok etken yarışmacıların oyunları kazanmasına neden oluyor. Yarışmanın ve yarışmacıların ise her bölümde heyecanı bir tık daha artıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her hafta bir yarışmacının adadan ayrıldığı Survivor yarışmasında ise heyecan giderek artmaya devam ediyor. Survivor 2021 yarışmasının başlamasıyla birlikte binlerce Survivor seveni ise tüm dikkatlerini yarışmaya çevirdi. Sıkı bir şekilde yarışmada neler yaşandığını takip eden seyirciler ise yarışma hakkında geniş bir bilgi almak istiyor.

Son yayınlanan bölümde ise ekranlara ‘pilav’ kavgası gelmişti. Her sene olduğu gibi bu senede yaşanan pilav kavgası adeta geceye damgasını vurdu. İplerin gerildiği anlarda sosyal medyadan ise binlerce kişi paylaşımlarda bulunarak konu hakkında fikirlerini ortaya koydular. Her sene yaşanan pilav kavgasında konu aynı kalsa da bu sefer isimler değişti.

27 Oca 2021 - 13:01 Ankara- Survivor 2021

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Nisa ve Barış Aşkına Sercan’dan Şok Açıklama! Konuk Olduğu Programda Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! “Aramızdaki Her Şey Karşılıklıydı…” mask
Nisa ve Barış Aşkına Sercan’dan Şok Açıklama! Konuk Olduğu Programda Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! “Aramızdaki Her Şey Karşılıklıydı…”
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 26 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 14. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 26 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 14. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor'da Batuhan, Melis'i Hüngür Hüngür Ağlattı! Adada Kargaşa Yaşandı! Acun Ilıcalı'nın Hamlesi Ne Olacak? mask
Survivor'da Batuhan, Melis'i Hüngür Hüngür Ağlattı! Adada Kargaşa Yaşandı! Acun Ilıcalı'nın Hamlesi Ne Olacak?
Survivor İlayda’dan Şok Açıklama! Ailevi Sorunlarını Öyle Bir Dile Getirdi ki Çok Konuşulanlar Arasına Girdi… Büyük Sorun Kapıda! mask
Survivor İlayda’dan Şok Açıklama! Ailevi Sorunlarını Öyle Bir Dile Getirdi ki Çok Konuşulanlar Arasına Girdi… Büyük Sorun Kapıda!
Survivor Meryem'in Estetiksiz Hali Ağızları Açık Bıraktı! Twitter ve Instagram Sallanıyor! Görenler Tanıyamadı... mask
Survivor Meryem'in Estetiksiz Hali Ağızları Açık Bıraktı! Twitter ve Instagram Sallanıyor! Görenler Tanıyamadı...
Survivor 26 Ocak Dokunulmazlığı Kim Kazandı, Eleme Adayı Kimler Oldu? mask
Survivor 26 Ocak Dokunulmazlığı Kim Kazandı, Eleme Adayı Kimler Oldu?
Survivor Steven Hakkında Esrarengiz Gerçek! Meğer Perde Arkasında Neler Yatıyormuş? “Ah Steven Ah!” mask
Survivor Steven Hakkında Esrarengiz Gerçek! Meğer Perde Arkasında Neler Yatıyormuş? “Ah Steven Ah!”
Survivor Batuhan Diskalifiye mi Edilecek? Ünlüler Adasında Büyük Kaos, Yer Gök Oynadı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Survivor Batuhan Diskalifiye mi Edilecek? Ünlüler Adasında Büyük Kaos, Yer Gök Oynadı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Survivor Emin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Şoka Soktu! Survivor'dan Önce Öyle Bir Programa Katılmış ki... Fenomen Olmaya Mı Çalışıyor? mask
Survivor Emin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Şoka Soktu! Survivor'dan Önce Öyle Bir Programa Katılmış ki... Fenomen Olmaya Mı Çalışıyor?
Survivor Batuhan’dan Kaos Yaratacak Açıklama! Milyonlar Şok Geçirdi! “İnşallah…” mask
Survivor Batuhan’dan Kaos Yaratacak Açıklama! Milyonlar Şok Geçirdi! “İnşallah…”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor’da Büyük Kavga! Tabağı Aldığı Gibi Kafasına Fırlattı! Hakaretler Boyutunu Aştı, Duygu ve Baran Kaos Yarattı! mask
Survivor’da Büyük Kavga! Tabağı Aldığı Gibi Kafasına Fırlattı! Hakaretler Boyutunu Aştı, Duygu ve Baran Kaos Yarattı!
O Dizide Büyük Rest! Sıcak Savaş Öncesi Soğuk Savaş Resmen Başladı! Biri Birinin Ayağını Kaydıracak... mask
O Dizide Büyük Rest! Sıcak Savaş Öncesi Soğuk Savaş Resmen Başladı! Biri Birinin Ayağını Kaydıracak...
Aboubakar Müslüman Mı? Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Kimdir, Nereli, Dini Ne? mask
Aboubakar Müslüman Mı? Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Kimdir, Nereli, Dini Ne?
İbrahimoviç ile Lukaku'nun Kavgası Olay Oldu! İşte Kavganın Gerçek Sebebi... mask
İbrahimoviç ile Lukaku'nun Kavgası Olay Oldu! İşte Kavganın Gerçek Sebebi...
Usta Analist Credible Crypto ETH ve BTC’nin Gelecek Hareketlerini Yorumladı mask
Usta Analist Credible Crypto ETH ve BTC’nin Gelecek Hareketlerini Yorumladı
Masumlar Apartmanı Naci Diziden Ayrıldı Mı? Tansel Öngel Diziden Neden Ayrıldı? mask
Masumlar Apartmanı Naci Diziden Ayrıldı Mı? Tansel Öngel Diziden Neden Ayrıldı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL