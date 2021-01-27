Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Seyirci İsyan Çıkardı! Fragmandan Sonra Sosyal Medya Karıştı! "İzlenmek İçin Saçmalamaya Başladılar!"

Tv8 ekranının sevilen dizisi Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir, yayınlandığı Çarşamba günlerinin odak noktası olmaya devam ediyor. Yayınlanan 28. bölümüyle ekranların dramını arttıran Doğduğun Ev Kaderindir, 29. bölümden fragmanların yayınlanmasıyla birlikte seyircinin nabzını yükseltti.

Zeynep’i kaçırdığı için hapse giren Mehdi, hapishanede de rahat durmayınca ortalık iyice karışmıştı. Mehdi’nin hapse girmesinden dolayı sorumlu tutulan Zeynep ise Mehdi ve ailesine yardım etmeye devam ederken Mehdi’nin avukatlığını yapacağını duyurmasıyla herkesi şaşkına çevirdi. İşler bu kadar karışıkken Barış’ın Zeynep’e gösterdiği yakınlık ise herkesi rahatsız etti.