Esra Erol’da Gencecik Kız Markete Diye Çıktı; Şehir Değiştirdi, Kocaya Kaçtı! Bir Aile Dağılıp Gitti, Acılı Anne Feryadını 83 Milyona Duyurdu!
18 yaşındaki Meltem, “Markete gidiyorum.” diye evden çıktı, Denizli’den Gaziantep’e gitti. Annesinin gözyaşlarına dayanamadı, geri döndü.
ATV’nin favori programı Esra Erol’da yeni bir kayıp davası daha çözüldü. Annesini ve ablasının Esra Erol’dan yardım istemesiyle, 1 haftadır kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki Meltem Gürer, canlı yayına bağlandı.
Denizli’den Gaziantep’e sevgilisi Tolga Yalçın’ın yanına giden Meltem’in ailesi Esra Erol’a başvurdu. Gözleri yaşlı anne, ağlaya ağlaya kızı Meltem’i çağırdı. “Birazdan otobüse binip geleceğim.” diyen Meltem’i duyan annesi gözyaşlarına boğuldu. “Korktum.” diyerek gelmediğini söyleyen Meltem, ailesinin programa çıkmasının ardından canlı yayına bağlanarak geleceğini söyledi. Tolga’nın ailesinin yanında kalan Meltem, imam nikahlarının da kıyıldığını söyledi.
27 Oca 2021 - 18:32 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.