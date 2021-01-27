Esra Erol’da Gencecik Kız Markete Diye Çıktı; Şehir Değiştirdi, Kocaya Kaçtı! Bir Aile Dağılıp Gitti, Acılı Anne Feryadını 83 Milyona Duyurdu!

ATV’nin favori programı Esra Erol’da yeni bir kayıp davası daha çözüldü. Annesini ve ablasının Esra Erol’dan yardım istemesiyle, 1 haftadır kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki Meltem Gürer, canlı yayına bağlandı.

Denizli’den Gaziantep’e sevgilisi Tolga Yalçın’ın yanına giden Meltem’in ailesi Esra Erol’a başvurdu. Gözleri yaşlı anne, ağlaya ağlaya kızı Meltem’i çağırdı. “Birazdan otobüse binip geleceğim.” diyen Meltem’i duyan annesi gözyaşlarına boğuldu. “Korktum.” diyerek gelmediğini söyleyen Meltem, ailesinin programa çıkmasının ardından canlı yayına bağlanarak geleceğini söyledi. Tolga’nın ailesinin yanında kalan Meltem, imam nikahlarının da kıyıldığını söyledi.