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- 27 Oca 2021 - 19:08 G: 27 Oca 2021 - 19:21

Aralarına Ev Krizi Girmişti, Sonunda Buzlar Eridi! Barışma Turlarına Çıkan İbrahim Tatlıses İle Dilan Tatlıses Sonunda Arayı Düzeltti!

İbo Show ile yeniden izleyici ile buluşan İbrahim Tatlıses, barışma turlarına bu kez aile içinde çıktı! Geride bıraktığımız yıl Kuşadası’ndaki sitesinden çocuklarına birer ev vereceğini açıklayan 69 yaşındaki usta sanatçı, Dilan Çıtak dışındaki tüm çocuklarına ev vermesi baba ile kızın arasına girmişti.

Ozan Şahin Tüm Haberleri

Hatırlanacağı üzere Tatlıses, Dilan Çıtak’ın kızı olduğunu yıllar sonra kabul etmiş ve 31 yaşındaki şarkıcı ise açtığı dava ile Tatlıses soyadını almaya hak kazanmıştı. İkilinin arasının düzelmesi için adımı atan isim İbrahim Tatlıses oldu. Tatlıses, kızının evine giderek aradaki buzları eritti.

“Evime Hoş Geldiniz Babacığım”

Baba – kız arasına giren ev krizi sonrası iki isim, aylar sonra bir araya geldi. İbo Show için İstanbul’da olan İbrahim Tatlıses, kızının evini ziyaret ederek buzları çözdü. Buluşmaya dair fotoyu Instagram hesabında paylaşan Dilan Çıtak, “Evime hoş geldiniz babacığım.” mesajını yayınladı.

27 Oca 2021 - 19:08 Ankara- Magazin

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Aralarına Ev Krizi Girmişti, Sonunda Buzlar Eridi! Barışma Turlarına Çıkan İbrahim Tatlıses İle Dilan Tatlıses Sonunda Arayı Düzeltti! mask
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