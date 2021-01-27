Uraz Kaygırlaroğlu'nun Sefirin Kızı Dizisinden Ayrılığı Ortaya Çıktı! Ayrılığın Arkasındaki Sır Perdesi Aralandı! O İsim İstiyor Diye...
Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, gündeme bomba gibi düştü. Herkesin konuştuğu Cem Yılmaz, bir dizi projesi için kameraların karşısına geçti. Herkesin merakla beklediği, Netflix için çekilecek olan dizinin ismini duyurdu.
Cem Yılmaz, 2021 yılı içinde çıkacağını duyurduğu dizisi için yavaş yavaş ayrıntıları vermeye başladı. Cem Yılmaz’ın daha önceki projeleri ‘G.O.R.A.’ ile ‘Arif ve 216’da yer alan sevilen karakter Erşan Kuneri’nin hayat hikayesini kapsayan dizinin isminin de Erşan Kuneri olduğu ortaya çıktı.
Erşan Kuneri’nin 1975-78 yılları arasındaki hayatını konu alan dizi, her geçen gün sürpriz açıklamalarla gündeme geliyor. Kadrosuna efsane isimler katan dizinin yeni ismi Uraz Kaygılaroğlu oldu. Uraz Kaygılaroğlu, Pazartesi akşamı yayınlanan Sefirin Kızı’nda Gediz karakterinin ölmesiyle birlikte diziden ayrıldı. İzleyicinin bu kadar erken ayrılmasına şaşırdığı Gediz, Neslihan Atagül’ün rahatsızlanmasının ardından diziyi bırakmasıyla birlikte hızlı bir sonla diziye veda etti.
27 Oca 2021 - 20:38 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.