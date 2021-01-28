Yaşar, "İşsizliği önlemek için esnafa destek verilmeli"

*Başkan Yaşar, GİMAT ve Öz Ankara esnafına ziyaret



Pandemi süreci nedeniyle esnaf ve üreticinin sıkıntılarını dinlemek ve esnafın karşılaştığı zorlukların çözümü için fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Gimat Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal ve Öz Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yılmaz’ı ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Virüs salgını nedeniyle esnafımız zor günler geçiriyor. İstihdamın ve işsizliğin önüne geçebilmek için esnafımıza destek vermeliyiz” dedi.

Kendi ürünümüzü üretmek zorundayız

Covid-19 salgını sonrasında uygulanan tedbirler kapsamında dükkanlarını kapatan esnafın ve üreticinin sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirten Yaşar, “Pandemi süreci nedeniyle ülkemizde esnaf ve tüccar zor günler yaşıyor. Gıda sektörü bu süreçte en az etkilenen sektörlerden biri olmasına rağmen, gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, tarım ve hayvancılıkta izlenen yanlış politikalar bu sektörde faaliyet yürüten esnaflarımızı sıkıntılı bir sürece soktu. Ülkemizi ekonomik olarak dışa bağımlı olmaktan kurtarmanın yolu üretmekten geçiyor. Tarımda üretimin artması ve fiyat artışlarının önüne geçilmesi için her ürünü dışarıdan ithal etmek yerine kendi ülkemizde üretmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Çiftçimiz ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşımız borçlarını ödeyemiyor. Çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamadığı ve borçlarını dahi ödeyemediği için ülke olarak tarımda üretimden vazgeçmiş durumdayız. Tarımı ve hayvancılığı desteklemeden ve kendi ürünümüzü toprağa ekmeden işsizliğin ve fiyat artışlarının önüne geçemeyiz” dedi.

Vatandaş kötü gidişin farkında

Tarımdan hayvancılığa, sanayiden üretime kadar her sektörde büyük sıkıntıların yaşandığını ifade eden Yaşar, “Salgının başladığı Mart ayının öncesinde de esnaf ve üreticimiz zaten sıkıntılı bir durumdaydı. Ülkemizde kötü giden ekonomi ve işsizliğin artışı ciddi ve ileriye dönük politikaların oluşturulması gerektiğini bize hatırlatıyor. Sorunumuz ve çözümü bellidir. Vatandaş bu süreci birçok sıkıntıyı yaşayarak öğreniyor ve bu kötü gidişin farkında. Bu günü kurtarmak için değil ileriye dönük ve kendi üretim ağımızı oluşturacak politikalar üretmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Başkan Yaşar’a teşekkür

Başkan Yaşar’ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gimat Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, “Fethi Başkanımız bölge esnafının her zaman yanındadır. Ne sıkıntımız olursa olsun Fethi Başkan çözüm üretmek için taşın altına elini koyuyor. Kendisine esnafa verdiği destekten ötürü teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.