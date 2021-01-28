2020'de 84 Bin 971 Kişiye "Hoş Geldiniz" Dedik
Çankayalıların sorunlarını 4 dakika gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturan Hoş Geldiniz Masası 2020de 84 bin 971 kişiye hizmet verdi. Pandemi boyunca hızlı ve kaliteli bir şekilde hizmet veren birim vatandaşın belediyede ilk uğrak yeri oldu.
Çankaya Belediyesi'nin önemli hizmetlerinden biri olan Hoş Geldiniz Masası 2020 yılında 84 bin 971 kişiye Hoş Geldiniz dedi. Vatandaşın işlemlerini bir an önce halledebilmesi istediği bilgiye tek bir noktadan ulaşabilmesi için hizmet veren Hoş Geldiniz Masası pandemi sürecinde kapılarını hiç kapatmadı.
Hoş Geldiniz Masası 2020 yılında ruhsat işlemlerinde 18 bin 653 mali hizmetlerde 9 bin 877 imar durumu bilgilendirmede 13 bin 194 imar işlem ve başvuruda 10 bin 918 dilekçe kabulde 8 bin 511 veznede 22 bin 333 kişiye hizmet verdi. Bin 485 kişi ise uzman ekipler tarafından sözlü olarak bilgilendirildi.
Profesyonel 40 kişilik bir ekip ile işlem süresinin 4 dakikayı aşmadığı Hoş Geldiniz Masası vatandaştan da tam puan aldı.
28 Oca 2021 - 11:44 - Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.