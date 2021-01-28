Pursaklar'a Yeni Bereket Kapıları
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede yeni hizmete giren işyerlerinin kurdelelerini keserek açılışlarını gerçekleştirdi.
Pursaklar'a Yeni Bereket Kapıları
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bir yandan Pandemi ile mücadele çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürürken bir yandan da vatandaşların istihdamına katkı sağlayan yeni iş yerlerinin açılışına katılıyor.
Dükkânlarda alınan koronavirüs önlemlerini de yerinde inceleyen Başkan Çetin işletme sahiplerine, "maske, mesafe, temizlik" kurallarına azami derecede dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulundu.
‘‘İşletmelerin hizmete girmesi hem ekonomiye, hem de ilçenin istihdamına katkı sağlıyor’’
Her yeni açılan iş yerinin ilçenin kalkınmasına ve istihdamına büyük destek sağladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Yeni hizmete açılan iş yerleri ile birlikte ekonomik anlamda birçok artı değer katmaktadır. Bu işletmelerin hizmete girmesi hem ekonomiye, hem de ilçenin istihdamına katkı sağlıyor. İlçemizdeki yeni istihdam alanlarının çeşitlenmesi ve çoğalması da bizle mutlu ediyor. Bu kapsamda da Pursaklar'da istihdama yönelik her açılışı büyük bir memnuniyetle katılarak kurdelelerini kesiyoruz. Ayrıca buradan bir kez daha hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Alışverişlerini online mağazalardan değil ilçe esnaflarından yapmalarını önemle rica ediyorum. İşletme sahiplerine ve hayırlı bol kazançlar nasip diliyorum" dedi.
Kurdele kesiminin ardından Başkan Ertuğrul Çetin, işyeri sahibi ve vatandaşlarla birlikte işletmeyi gezerek işyeri sahibinden bilgiler aldı.
28 Oca 2021 - 11:47 - Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.